3. Liga, Gruppe 1 Dietwil verliert gegen Seriensieger Sins Sins reiht Sieg an Sieg: Gegen Dietwil hat das Team am Samstag bereits den achten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:0 21.06.2021, 11.51 Uhr

(chm)

Sins ging in der 44. Minute 1:0 in Führung, als Vincent Bär ins eigene Tor traf. Kürsad Özdemir sorgte in der 50. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sins. Sins erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Calderon Mavembo weiter auf 3:0.

David Arnold baute in der 79. Minute die Führung für Sins weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Alex Niederberger, der in der 85. Minute die Führung für Sins auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andrin Sjardijn von Dietwil erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

Unverändert liegt Sins nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 22 Spielen 27 Punkte auf dem Konto. Für Sins ist es der achte Sieg in Serie.

Für Sins ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Mit der Niederlage rückt Dietwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 10. Dietwil hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Dietwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Dietwil - FC Sins 0:5 (0:1) - Schadhölzli, Dietwil – Tore: 44. Eigentor (Vincent Bär) 0:1.50. Kürsad Özdemir 0:2. 67. Calderon Mavembo 0:3. 79. David Arnold 0:4. 85. Alex Niederberger 0:5. – Dietwil: Jory Sjardijn, Vincent Bär, Liridon Afizi, Noah Bucher, Lukas Hofstetter, Luis Alberto Moura Pereira, Roland Preka, Ahmed Abduqadir, Ilir Mani, Erdem Yalcin, Kevin Nzita. – Sins: Patrick Kohler, Jan Kalt, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Alex Niederberger, Gabriel Gumann, Sven Niederberger, Samuel Lustenberger, Ali Mourad, Kürsad Özdemir, Calderon Mavembo. – Verwarnungen: 55. Andrin Sjardijn.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Dietwil - FC Sins 0:5, Weggiser SC - FC Muotathal 0:3, Zug 94 II - Olympique Lucerne 4:1, FC Baar 1 - SK Root 4:0

Tabelle: 1. FC Sins 22 Spiele/27 Punkte (42:10). 2. FC Baar 1 22/25 (49:14), 3. Zug 94 II 22/25 (32:15), 4. FC Hünenberg I 22/18 (33:19), 5. FC Muotathal 22/14 (22:23), 6. SK Root 22/14 (17:22), 7. Olympique Lucerne 22/11 (14:30), 8. SC Steinhausen 22/10 (22:29), 9. FC Ibach II 22/7 (18:25), 10. FC Dietwil 22/7 (17:35), 11. Weggiser SC 22/0 (4:48), 12. FC Küssnacht 2 [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.06.2021 11:49 Uhr.