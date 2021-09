3. Liga, Gruppe 2 Ebikon beendet Niederlagenserie gegen Root – Robin Funk als Matchwinner Nach drei Niederlagen in Folge hat Ebikon am Samstag gegen Root einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 2:1. 20.09.2021, 17.37 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Ebikon gelang Robin Funk in der 77. Minute. In der 6. Minute hatte Roger Affolter Ebikon in Führung gebracht. Der Ausgleich für Root fiel in der 12. Minute durch Stefan Theiler.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ebikon für Roger Affolter (56.) und Burhan Dugan (86.). Eine Verwarnung gab es für Root, nämlich für Stefan Theiler (50.).

In der Abwehr gehört Ebikon zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.6 Tore pro Partie (Rang 3).

Ebikon machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 6. Ebikon hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Ebikon konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes trifft Ebikon auswärts mit Olympique Lucerne (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 26. September statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Root einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Root erstmals wieder. Root verlor zudem erstmals zuhause.

Root tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Malters an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (23. September) (20.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Ebikon I - SK Root 2:1 (1:1) - Risch, Ebikon – Tore: 6. Roger Affolter 1:0. 12. Stefan Theiler 1:1. 77. Robin Funk 2:1. – Ebikon: Daniel Klasic, Marvin Van den Broek, Cyrill Imhof, Dusko Ostojic, Simon Hafen, Niels Schamberger, Robin Funk, Matteo Schmidlin, Burhan Dugan, Fabio Brunner, Roger Affolter. – Root: David Meier, Patrik Wymann, Adriano Confortola, Pascal Christen, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Stefan Theiler, Ben Meierhans, Edi Zec, Franco Ineichen, Jan Schenk, Piero Ricci. – Verwarnungen: 50. Stefan Theiler, 56. Roger Affolter, 86. Burhan Dugan.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Malters - FC Horw 0:6, FC Kickers Luzern - FC Gunzwil 0:2, FC Adligenswil - FC Hergiswil II 2:2, SC Kriens U23 - Olympique Lucerne 6:2, FC Ebikon I - SK Root 2:1

Tabelle: 1. FC Horw 5 Spiele/15 Punkte (22:0). 2. FC Gunzwil 5/12 (12:8), 3. FC Malters 5/12 (13:10), 4. FC Kickers Luzern 5/12 (8:5), 5. FC Adligenswil 5/8 (18:10), 6. FC Ebikon I 5/6 (6:8), 7. SK Root 5/6 (9:12), 8. SC Buochs 5/6 (11:16), 9. FC Hitzkirch 5/4 (4:11), 10. FC Hergiswil II 5/4 (7:10), 11. SC Kriens U23 5/3 (7:11), 12. Olympique Lucerne 5/0 (7:23).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2021 17:35 Uhr.