4. Liga, Gruppe 3 Ebikon bezwingt zum Auftakt Sarnen Ebikon beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Sarnen setzt es zuhause einen 3:1-Sieg ab. 31.08.2021, 05.28 Uhr

(chm)

Ebikon ging in der 40. Spielminute durch Boris Rancic in Führung, ehe Sarnen in der 43. Minute (Livio Ettlin) der Ausgleich gelang. Thanushan Vijayarajah schoss Ebikon in der 77. Minute zur 2:1-Führung. In der 89. Minute sorgte Hilton Matuanana für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Ebikon.

Bei Sarnen erhielten Nils Wolfisberg (19.), Peter Gämperle (68.) und Alexander Burch (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Ebikon für Carlo Cocco (68.) und Manuel Troxler (87.).

In der Tabelle steht Ebikon nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Ebikon spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Luzern. Das Spiel findet am Samstag (28. August) statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Sarnen liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Sarnen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Horw. Die Partie findet am Samstag (28. August) statt (19.15 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Ebikon II - FC Sarnen 3:1 (1:1) - Risch, Ebikon – Tore: 40. Boris Rancic 1:0. 43. Livio Ettlin 1:1. 77. Thanushan Vijayarajah 2:1. 89. Hilton Matuanana 3:1. – Ebikon: Michael Fritsche, Iwan Stadelmann, Luca Egli, Nils Kaufmann, Lars Ming, Revin Anthonipillai, Boris Rancic, Manuel Troxler, Thanushan Vijayarajah, Mauro Cimino, Carlo Cocco. – Sarnen: Andri Küchler, Lars Tobias Imfeld, Dzenan Cekovic, Steve Von Ah, Peter Gämperle, Janos Küchler, Mauriz von Ah, Nils Wolfisberg, Benjamin Odermatt, Livio Ettlin, Mauro Fanger. – Verwarnungen: 19. Nils Wolfisberg, 68. Carlo Cocco, 68. Peter Gämperle, 87. Manuel Troxler, 90. Alexander Burch.

Tabelle: 1. FC Horw 1 Spiel/3 Punkte (6:0). 2. Engelberger SC 1/3 (4:2), 3. FC Ebikon II 1/3 (3:1), 4. FC Sachseln 1/3 (4:3), 5. FC Giswil 1/3 (2:1), 6. FC Stans 1/0 (3:4), 7. FC Luzern 1/0 (1:2), 8. FC Alpnach 1/0 (2:4), 9. FC Sarnen 1/0 (1:3), 10. FC Südstern c 1/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2021 05:25 Uhr.