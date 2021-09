3. Liga, Gruppe 2 Ebikon mit drei Punkten auswärts gegen Olympique Lucerne Ebikon behielt im Spiel gegen Olympique Lucerne am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 26.09.2021, 19.08 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Thierry Noger, der in der 27. Minute für Ebikon zum 1:0 traf. Olympique Lucerne glich in der 46. Minute durch Ivan Paic aus. In der 68. Minute gelang Roger Affolter der Führungstreffer zum 2:1 für Ebikon.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 69. Minute, als Alen Malanovic für Olympique Lucerne traf. Per Penalty traf Nicola Egli in der 82. Minute zur 3:2-Führung für Ebikon. Erneut Nicola Egli traf in der 87. Minute auch zum 4:2 für Ebikon.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Ebikon sah Marco Vrhovac (61.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marco Vrhovac (50.) und Dusko Ostojic (69.). Bei Olympique Lucerne sah Lamin Dampha (61.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Sascha Gilli (65.) und Michael Rieder (75.).

In den bisherigen Spielen ist Ebikon nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Ebikon die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Olympique Lucerne ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Ebikon machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 6. Ebikon hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Ebikon spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Hitzkirch (Platz 11). Das Spiel findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Olympique Lucerne verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Olympique Lucerne muss bereits die sechste Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Olympique Lucerne zuhause und dreimal auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Malters kriegt es Olympique Lucerne als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: Olympique Lucerne - FC Ebikon I 2:4 (0:1) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 27. Thierry Noger 0:1. 46. Ivan Paic 1:1. 68. Roger Affolter 1:2. 69. Alen Malanovic 2:2. 82. Nicola Egli (Penalty) 2:3.87. Nicola Egli 2:4. – Olympique Lucerne: Michael Rieder, Ivo Fuchs, Ardi Bekiri, Selim Deva, Milorad Sekularac, Sascha Gilli, Lamin Dampha, Omar Essakhi, Astrit Nikaj, Nico Kurth, Alen Malanovic. – Ebikon: Daniel Klasic, Marco Vrhovac, Cyrill Imhof, Matteo Schmidlin, Renato Roth, Tobias Schmidli, Thierry Noger, Robin Funk, Dusko Ostojic, Roger Affolter, Lukas Jost. – Verwarnungen: 50. Marco Vrhovac, 65. Sascha Gilli, 69. Dusko Ostojic, 75. Michael Rieder – Ausschlüsse: 61. Lamin Dampha, 61. Marco Vrhovac.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Hitzkirch - SC Kriens U23 1:3, Olympique Lucerne - FC Ebikon I 2:4

Tabelle: 1. FC Horw 6 Spiele/16 Punkte (24:2). 2. FC Gunzwil 6/13 (14:10), 3. FC Kickers Luzern 6/12 (9:8), 4. FC Malters 6/12 (15:13), 5. FC Adligenswil 6/11 (21:11), 6. FC Ebikon I 6/9 (10:10), 7. SK Root 6/9 (12:14), 8. FC Hergiswil II 6/7 (8:10), 9. SC Kriens U23 6/6 (10:12), 10. SC Buochs 6/6 (11:17), 11. FC Hitzkirch 6/4 (5:14), 12. Olympique Lucerne 6/0 (9:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 19:05 Uhr.