4. Liga, Gruppe 3 Ebikon und Sachseln teilen sich Punkte Das Resultat im Spiel zwischen Ebikon und Sachseln lautet 1:1. 17.10.2021, 13.31 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 1. Minute schoss Manuel Troxler das 1:0. Den Ausgleich erzielte Gabriel Piliskic in der 31. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Venhar Jakupi von Sachseln erhielt in der 40. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Ebikon zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Ebikon nicht verändert. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 2. Ebikon hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Ebikon auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Südstern c. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Für Sachseln hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 5. Sachseln hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sachseln tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Telegramm: FC Ebikon II - FC Sachseln 1:1 (1:1) - Risch, Ebikon – Tore: 1. Manuel Troxler 1:0. 31. Gabriel Piliskic 1:1. – Ebikon: Riku Peter, Marco Portmann, Negovan Milosavljevic, Luca Egli, Lars Ming, Sinan Said, Iwan Stadelmann, Manuel Troxler, Manuel Hermann, Yannik Burri, Hilton Matuanana. – Sachseln: Haris Jasarevic, Jan Grisiger, Enhar Jakupi, Alen Rasiti, Carlos Raimundo Rodrigues, Venhar Jakupi, Jusuf Ibisi, Dominik Bacher, Stephan Von Moos, Gabriel Piliskic, Severin von Wyl. – Verwarnungen: 40. Venhar Jakupi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Ebikon II - FC Sachseln 1:1, Engelberger SC - FC Luzern 6:0, FC Alpnach - FC Sarnen 1:0, FC Giswil - FC Südstern c 16:4, FC Horw - FC Stans 3:1

Tabelle: 1. Engelberger SC 8 Spiele/24 Punkte (42:5). 2. FC Ebikon II 8/19 (21:11), 3. FC Horw 8/16 (23:13), 4. FC Giswil 8/15 (26:17), 5. FC Sachseln 8/13 (17:16), 6. FC Alpnach 8/11 (28:13), 7. FC Luzern 8/9 (15:27), 8. FC Stans 8/7 (17:20), 9. FC Sarnen 8/3 (10:21), 10. FC Südstern c 8/0 (10:66).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 13:29 Uhr.