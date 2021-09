3. Liga, Gruppe 2 Ebikon verliert gegen Seriensieger Malters Malters setzt seine Siegesserie auch gegen Ebikon fort. Das 2:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 05.09.2021, 23.38 Uhr

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Michel Stephan traf in der 17. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Malters. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dalijan Etemi in der 30. Minute. Er traf zum 2:0 für Malters.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ebikon für Fabio Da Fonte Pais (64.) und Robin Funk (74.). Keine einzige Karte erhielt Malters.

Unverändert liegt Malters auf Rang 3. Das Team hat neun Punkte. Malters hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel kriegt es Malters in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Gunzwil. Die Partie findet am 13. September statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Ebikon steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 7). Das Team hat drei Punkte. Für Ebikon war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Ebikon tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Ebikon I - FC Malters 0:2 (0:2) - Risch, Ebikon – Tore: 17. Michel Stephan 0:1. 30. Dalijan Etemi 0:2. – Ebikon: Mario Buser, Tobias Schmidli, Cyrill Imhof, Marco Vrhovac, Fabio Da Fonte Pais, David Flückiger, Robin Funk, Renato Roth, Dusko Ostojic, Lukas Jost, Fabio Brunner. – Malters: Mauro Vivian, Reto Bachmann, Samuel Furrer, Dario Suter, Alessandro Calabrese, Dalijan Etemi, Fabian Gloggner, Simon Gloggner, Julian Birri, Janick Widmer, Michel Stephan. – Verwarnungen: 64. Fabio Da Fonte Pais, 74. Robin Funk.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Kickers Luzern - FC Hitzkirch 2:1, FC Adligenswil - Olympique Lucerne 9:0, SC Buochs - SK Root 1:3, FC Ebikon I - FC Malters 0:2, SC Kriens U23 - FC Horw 0:1

Tabelle: 1. FC Gunzwil 3 Spiele/9 Punkte (7:3). 2. FC Horw 3/9 (13:0), 3. FC Malters 3/9 (8:1), 4. FC Kickers Luzern 3/9 (6:2), 5. FC Adligenswil 3/6 (15:7), 6. FC Hitzkirch 3/3 (3:4), 7. FC Hergiswil II 3/3 (4:6), 8. FC Ebikon I 3/3 (4:4), 9. SK Root 3/3 (6:9), 10. SC Kriens U23 3/0 (0:7), 11. SC Buochs 3/0 (2:14), 12. Olympique Lucerne 3/0 (3:14).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 23:35 Uhr.