4. Liga, Gruppe 5 Eich gewinnt klar gegen Buttisholz Eich behielt im Spiel gegen Buttisholz am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:1. 05.09.2021, 18.07 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Eich über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Buttisholz war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 72. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Eich waren: Nicola Christen, Melvin Isler, Marco Bühler, Janic Bleuler und Hannes Münkel. Einziger Torschütze für Buttisholz war: Dario Dörig (1 Treffer).

Bei Eich erhielten Simon Troxler (1.), Armin Ottiger (84.) und Eric Suter (88.) eine gelbe Karte. Bei Buttisholz erhielten Lukas Koch (31.) und Jannick Primoschitz (81.) eine gelbe Karte.

Eich verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Eich ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Für Eich geht es auf fremdem Terrain gegen FC Triengen 2 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 11. September statt (19.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

In der Tabelle liegt Buttisholz weiterhin auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Buttisholz hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Buttisholz wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das sechstplatzierte Team FC Sursee, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (20.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: SC Eich - FC Buttisholz 5:1 (1:0) - Sportanlage Brand, Eich – Tore: 25. Melvin Isler 1:0. 50. Nicola Christen 2:0. 68. Janic Bleuler 3:0. 72. Dario Dörig 3:1. 82. Hannes Münkel (Penalty) 4:1.90. Marco Bühler 5:1. – Eich: Cédric Kiener, Marco Bühler, Eric Suter, David Amrein, Simon Troxler, David Küng, Nicola Christen, Sandro Ottiger, Lukas Amrein, Melvin Isler, Manuel Suter. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Nicolas Bremgartner, Christian Betschart, Dominik Jetishi, Léon Ziswiler, Dario Dörig, Lukas Koch, Dario Rogger, Yusuf Muse Hassan, Jonas Ineichen, Tobias Schnider. – Verwarnungen: 1. Simon Troxler, 31. Lukas Koch, 81. Jannick Primoschitz, 84. Armin Ottiger, 88. Eric Suter.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Zell - FC Entlebuch 8:1, SC Eich - FC Buttisholz 5:1, FC Willisau - FC Sempach 2:4, FC Sursee - SC Nebikon 1:1

Tabelle: 1. FC Zell 3 Spiele/9 Punkte (16:3). 2. SC Nebikon 3/7 (3:1), 3. SC Eich 3/6 (8:2), 4. FC Willisau 3/6 (9:8), 5. FC Sempach 3/6 (7:6), 6. FC Sursee 3/4 (4:6), 7. FC Buttisholz 3/3 (4:8), 8. FC Triengen 2 3/3 (6:7), 9. FC Schüpfheim 3/0 (1:5), 10. FC Entlebuch 3/0 (1:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 17:58 Uhr.