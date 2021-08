4. Liga, Gruppe 1 Eich gewinnt zum Auftakt klar gegen Entlebuch Eich beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Entlebuch setzt es zuhause einen 3:0-Sieg ab. 20.08.2021, 00.26 Uhr

(chm)

Entschieden war das Spiel bereits in der ersten Halbzeit, in der Eich dreimal traf. Das Tor von Nicola Christen in der 5. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Eich. Eich baute die Führung in der 30. Minute (Fabio Baumgartner) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte David Küng, der in der 44. Minute die Führung für Eich auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Eich erhielt: David Küng (65.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Entlebuch, Jörg Dahinden (45.) kassierte sie.

Eich reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Eich trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team SC Nebikon. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Entlebuch reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Entlebuch spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Sursee. Die Partie findet am 28. August statt (14.30 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: SC Eich - FC Entlebuch 3:0 (3:0) - Sportanlage Brand, Eich – Tore: 5. Nicola Christen 1:0. 30. Fabio Baumgartner 2:0. 44. David Küng 3:0. – Eich: Cédric Kiener, Marco Bühler, David Amrein, Eric Suter, Simon Troxler, David Küng, Nicola Christen, Sandro Ottiger, Fabio Baumgartner, Melvin Isler, Hannes Münkel. – Entlebuch: Fabian Hofstetter, Christian Duss, Elio Schmid, Roland Bieri, Mariusz Jazdzyk, Timo Bieri, Jörg Dahinden, Fabian Lustenberger, Pascal Vogel, Oliver Müller, Luca Fahrni. – Verwarnungen: 45. Jörg Dahinden, 65. David Küng.

Tabelle: 1. SC Eich 1 Spiel/3 Punkte (3:0). 2. SC Nebikon 0/0 (0:0), 3. FC Triengen 2 0/0 (0:0), 4. FC Schüpfheim 0/0 (0:0), 5. FC Sempach 0/0 (0:0), 6. FC Sursee 0/0 (0:0), 7. FC Willisau 0/0 (0:0), 8. FC Zell 0/0 (0:0), 9. FC Buttisholz 0/0 (0:0), 10. FC Entlebuch 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2021 00:24 Uhr.