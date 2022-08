4. Liga, Gruppe 5 Eich siegt auch im zweiten Spiel, zweite Niederlage für Triengen Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Eich auswärts gegen Triengen 4:2. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team. 30.08.2022, 13.08 Uhr

(chm)

Fabio Baumgartner eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Eich das 1:0 markierte. Per Elfmeter glich Yanick Fischer das Spiel in der 27. Minute für Triengen wieder aus. Das Tor von Micael Alexandre Marques Teixeira in der 39. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Triengen.

Noel Elmiger glich in der 54. Minute für Eich aus. Es hiess 2:2. David Küng traf in der 77. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Eich. In der 90. Minute baute der gleiche David Küng die Führung für Eich weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Triengen erhielten Claudio Manuel Marques Teixeira (92.) und Joao Manuel Teixeira Marta (94.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Eich.

Eich liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Eich spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sempach b (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (14.00 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Triengen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 8 ein. Triengen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Knutwil (Platz 4). Die Partie findet am Freitag (2. September) statt (20.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Telegramm: FC Triengen 2 - SC Eich 2:4 (2:1) - Schäracher, Triengen – Tore: 9. Fabio Baumgartner 0:1. 27. Yanick Fischer (Penalty) 1:1.39. Micael Alexandre Marques Teixeira 2:1. 54. Noel Elmiger 2:2. 77. David Küng 2:3. 90. David Küng 2:4. – Triengen: Sven Manuel Sousa Ribeiro, Marcos Rafael Oliveira Faria, Adis Seferovic, Fabian Koch, Michael Bucher, Erdon Stojkaj, Joao Manuel Teixeira Marta, Sandro Da Silva, Robin Jurt, Yanick Fischer, Micael Alexandre Marques Teixeira. – Eich: Cédric Kiener, Marco Bühler, David Cavadini, Eric Suter, Janic Bleuler, Noel Elmiger, Fabio Baumgartner, Moritz Münkel, David Küng, Lukas Amrein, Patrik Kneubühler. – Verwarnungen: 92. Claudio Manuel Marques Teixeira, 94. Joao Manuel Teixeira Marta.

