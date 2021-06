2. Liga Eigentor bringt Hochdorf Unentschieden gegen Altdorf Sechs Tore sind zwischen Hochdorf und Altdorf gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 22.06.2021, 00.24 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Arnel Mehicic für Hochdorf. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Livio Lombardo erhöhte in der 8. Minute zur 2:0-Führung für Hochdorf. In der 9. Minute gelang Altdorf (Fabian Nickel) der Anschlusstreffer (1:2).

Gleichstand war in der 37. Minute hergestellt: Pirmin Baumann traf für Altdorf. Pirmin Baumann war es auch, der in der 75. Minute die 3:2-Führung für Altdorf herstellte. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Jamin Schürpf in der 85. Minute. Es war der 3:3-Ausgleich für Hochdorf.

Bei Altdorf sah Ronny Arnold (95.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Hochdorf erhielten Livio Lombardo (30.), Levin Weibel (35.) und Sandro Frischkopf (38.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Hochdorf nicht verändert. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Hochdorf hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Hochdorf wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Littau, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Für Altdorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Altdorf hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Altdorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gunzwil (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 26. Juni (16.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Altdorf 3:3 (2:2) - Arena, Hochdorf – Tore: 2. Arnel Mehicic 1:0. 8. Livio Lombardo 2:0. 9. Fabian Nickel 2:1. 37. Pirmin Baumann 2:2. 75. Pirmin Baumann 2:3. 85. Eigentor (Jamin Schürpf) 3:3. – Hochdorf: Roman Feer, Brian Közle, Simon Kathriner, Silvan Williner, Dave Gehrig, Levin Weibel, Sandro Frischkopf, Roger Haldi, Raphael Wildisen, Arnel Mehicic, Livio Lombardo. – Altdorf: Kai Stutz, Jamin Schürpf, Fabian Nickel, André Gnos, Tobias Nickel, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, Nino Poletti, Manuel Ruhstaller, Pirmin Baumann, Janis Manz. – Verwarnungen: 30. Livio Lombardo, 35. Levin Weibel, 38. Sandro Frischkopf – Ausschluss: 95. Ronny Arnold.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Entlebuch - FC Stans 2:2, FC Hochdorf - FC Altdorf 3:3, Luzerner SC - FC Sempach 3:2, FC Schattdorf - FC Littau 4:3, FC Sursee - SC Obergeissenstein 0:3, FC Gunzwil - SC Emmen 2:1

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 24 Spiele/25 Punkte (31:13). 2. FC Schattdorf 25/25 (26:19), 3. SC Emmen 25/23 (26:16), 4. FC Hochdorf 25/23 (33:18), 5. FC Littau 25/20 (23:16), 6. FC Sempach 25/20 (20:13), 7. Luzerner SC 25/18 (22:20), 8. SC Cham II 24/15 (24:21), 9. FC Stans 25/14 (24:23), 10. FC Altdorf 25/14 (19:28), 11. SC Obergeissenstein 25/14 (14:24), 12. FC Gunzwil 25/14 (21:28), 13. FC Entlebuch 25/13 (16:25), 14. FC Sursee 25/0 (4:39).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.06.2021 00:20 Uhr.