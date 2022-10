3. Liga, Gruppe 2 Eigentor bringt Südstern Unentschieden gegen Hitzkirch Das Resultat im Spiel zwischen Hitzkirch und Südstern lautet 2:2. 17.10.2022, 00.57 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Hitzkirch: Simon Trottmann brachte seine Mannschaft in der 41. Minute 1:0 in Führung. In der 43. Minute baute Sandro Rosenberg den Vorsprung für Hitzkirch auf zwei Tore aus (2:0). Dank dem Treffer von Marcelo Augusto Nabil dos Anjos (49.) reduzierte sich der Rückstand für Südstern auf ein Tor (1:2). Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Sandro Rosenberg in der 90. Minute. Es war der 2:2-Ausgleich für Südstern.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Hitzkirch erhielt: Michael Winiger (66.) die einzige gelbe Karte bei Südstern erhielt: Erivaldo Rodrigues Avelino (78.)

Keine Änderung in der Tabelle für Hitzkirch: Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 10. Hitzkirch hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Hitzkirch geht es auswärts gegen FC Rothenburg (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Das Unentschieden bringt Südstern in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit elf Punkten auf Rang 6. Südstern hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Südstern spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Hildisrieder SV (Rang 12). Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: FC Hitzkirch - FC Südstern 2:2 (2:0) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 41. Simon Trottmann 1:0. 43. Sandro Rosenberg 2:0. 49. Marcelo Augusto Nabil dos Anjos 2:1. 90. Eigentor (Sandro Rosenberg) 2:2. – Hitzkirch: Nermin Badic, Nick Heer, Thomas Meier, Enea Bossart, Diego Erne, Michael Winiger, Simon Trottmann, Colin Moos, Sandro Rosenberg, Ümit Ürkmez, Jeton Ballazhi. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Fidele Fernandez Nsegue, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Baskim Osmani, Damion Dwight Hudson, Felipe Burkhardt Batista, Patrick Adriano Tiepo, William Spaniol, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Gerson Michael Rosario de Lima Sousa, Welligton Rodrigues Alves. – Verwarnungen: 66. Michael Winiger, 78. Erivaldo Rodrigues Avelino.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 00:54 Uhr.

