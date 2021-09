4. Liga, Gruppe 4 Emmen gewinnt deutlich gegen Malters Emmen behielt im Spiel gegen Malters am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:1. 10.09.2021, 01.23 Uhr

Malters erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Patrick Stalder ging das Team in der 18. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 20. Minute, als Robin Küng für Emmen traf.

Danach drehte Emmen auf. Das Team schoss ab der 28. Minute noch vier weitere Tore, während Malters kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Emmen waren: Robin Küng (2 Treffer), Muamer Zoronjic (2 Treffer) und Miguel Dos Santos Ferreira (1 Treffer). Einziger Torschütze für Malters war: Patrick Stalder (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sven Stadelmann von Malters erhielt in der 38. Minute die gelbe Karte.

Emmen verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat zehn Punkte. Für Emmen ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Emmen ging unentschieden aus. Emmen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes tritt Emmen in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Rothenburg zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (14.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

In der Tabelle liegt Malters weiterhin auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Malters hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Malters tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von Hildisrieder SV an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (15.00 Uhr, Raiffeisen).

Telegramm: FC Malters - SC Emmen a 1:5 (1:4) - Oberei, Malters – Tore: 18. Patrick Stalder 1:0. 20. Robin Küng 1:1. 28. Muamer Zoronjic 1:2. 37. Muamer Zoronjic 1:3. 42. Robin Küng 1:4. 66. Miguel Dos Santos Ferreira 1:5. – Malters: Pascal Gloggner, Micha Bucheli, Dominik Burri, Jonas Schröter, Donat Furrer, Joris Schweizer, Patrick Stalder, Arsim Selimi, Valbon Neziri, Nicolas Stephan, Claudio Stübi. – Emmen: Luca Roth, Fadi Nasser, David Ettlin, Simon Macor, Dejan Djak Skeledzija, Kristijan Stojanov, Muamer Zoronjic, Michael Locher, Severo Gomez, Miguel Dos Santos Ferreira, Robin Küng. – Verwarnungen: 38. Sven Stadelmann.

Tabelle: 1. SC Emmen a 4 Spiele/10 Punkte (17:7). 2. Hildisrieder SV 3/7 (17:3), 3. FC Rothenburg 3/7 (8:4), 4. FC Littau II 3/6 (12:7), 5. SC Obergeissenstein 3/4 (8:2), 6. FC Emmenbrücke II 3/4 (8:6), 7. FC Malters 4/3 (5:12), 8. FC Eschenbach III 3/2 (5:10), 9. FC Südstern b 3/1 (1:19), 10. Luzerner SC 3/0 (4:15).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2021 01:20 Uhr.