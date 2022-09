4. Liga, Gruppe 4 Emmen setzt Siegesserie auch gegen Eschenbach fort Emmen setzt seine Siegesserie auch gegen Eschenbach fort. Das 3:1 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie( in vier Spielen). 10.09.2022, 00.10 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Joel John in der 45. Minute. Er traf für Emmen zum 1:0. Robin Küng erhöhte in der 57. Minute zur 2:0-Führung für Emmen. In der 82. Minute traf Robin Küng bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Emmen. In der 85. Minute sorgte Silvan Honauer noch für Resultatkosmetik für Eschenbach. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Emmen erhielten Kristijan Stojanov (35.) und Bukurim Ballazhi (65.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Eschenbach erhielt: Chris Gehrig (15.)

Mit einem Tore-Schnitt von 4.5 Toren pro Spiel ist Emmen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Eschenbach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 11 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 7).

In der Tabelle liegt Emmen weiterhin auf Rang 1. Das Team hat zehn Punkte. Emmen hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Emmen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hochdorf (Rang 9). Diese Begegnung findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Eschenbach rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Eschenbach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Eschenbach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Alpnach b an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Eschenbach III - SC Emmen II 1:3 (0:1) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 45. Joel John 0:1. 57. Robin Küng 0:2. 82. Robin Küng 0:3. 85. Silvan Honauer 1:3. – Eschenbach: Marco Gärtner, Kai Marti, Michael Müller, Chris Gehrig, Thomas Kaech, Colin Stirnimann, Dominik Honauer, Sandro Honauer, Silvan Honauer, Kevin Streuli, Patrick Felder. – Emmen: Kevin Zemp, Joel Kunz, Severo Gomez, Joel John, Dejan Djak Skeledzija, Kristijan Stojanov, Bukurim Ballazhi, Raphael Gander, Flakron Avdijaj, Miguel Dos Santos Ferreira, Robin Küng. – Verwarnungen: 15. Chris Gehrig, 35. Kristijan Stojanov, 65. Bukurim Ballazhi.

