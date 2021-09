4. Liga, Gruppe 4 Emmenbrücke bezwingt auswärts Südstern – Marc Sigrist entscheidet Spiel Emmenbrücke gewinnt am Sonntag auswärts gegen Südstern 2:1. 27.09.2021, 00.22 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Emmenbrücke gelang Marc Sigrist in der 76. Minute. In der 23. Minute hatte Halim Boukradini Emmenbrücke in Führung gebracht. Der Ausgleich für Südstern fiel in der 57. Minute durch Pedro Zinga.

Bei Südstern erhielten António Manuel Da Costa Roliz (3.), Abilio Pedro Lopes Pereira (53.) und Renato Haag (69.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Emmenbrücke für Halim Boukradini (22.) und Edon Shehu (64.).

In der Abwehr gehört Emmenbrücke zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.8 (Rang 3).

Emmenbrücke rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 5. Emmenbrücke hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Emmenbrücke konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Emmenbrücke spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Eschenbach III (Platz 7). Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (20.30 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Mit der Niederlage rückt Südstern in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 8. Für Südstern ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Südstern ging unentschieden aus. Südstern verlor zudem erstmals zuhause.

Südstern trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Malters (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 2. Oktober statt (19.30 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: FC Südstern b - FC Emmenbrücke II 1:2 (0:1) - Grenzhof, Luzern – Tore: 23. Halim Boukradini 0:1. 57. Pedro Zinga 1:1. 76. Marc Sigrist 1:2. – Südstern: Renato Haag, José Filipe Da Silva Araujo, Renato José Ervedal Carneiro, António Manuel Da Costa Roliz, Artur Correia Goncalves, Leonardo Da Rocha Duarte, Emanuel Jose Costa Frade, Jimmy de Jesus Vaz Ribeiro Tavares, Fabio Rafael Teixeira Bras, Pedro Zinga, Abilio Pedro Lopes Pereira. – Emmenbrücke: Sandro Pilss, Granit Ramushi, Edon Shehu, Florim Zefi, Raul Merino, Azem Gagica, Taulant Shaqiri, Endrit Bajgora, Yannic Aregger, Armend Berisha, Halim Boukradini. – Verwarnungen: 3. António Manuel Da Costa Roliz, 22. Halim Boukradini, 53. Abilio Pedro Lopes Pereira, 64. Edon Shehu, 69. Renato Haag.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Littau II - SC Obergeissenstein 1:4, FC Südstern b - FC Emmenbrücke II 1:2, FC Eschenbach III - Luzerner SC 5:4, Hildisrieder SV - FC Malters 5:3

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 5 Spiele/11 Punkte (24:8). 2. SC Emmen a 4/10 (17:7), 3. SC Obergeissenstein 5/10 (15:3), 4. FC Littau II 5/9 (17:12), 5. FC Emmenbrücke II 5/8 (12:9), 6. FC Rothenburg 4/7 (9:8), 7. FC Eschenbach III 5/5 (10:17), 8. FC Südstern b 5/4 (9:25), 9. FC Malters 5/3 (8:17), 10. Luzerner SC 5/0 (12:27).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 00:19 Uhr.