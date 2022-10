4. Liga, Gruppe 6 Emmenbrücke entscheidet Spitzenduell gegen Triengen für sich – Taulant Shaqiri entscheidet Spiel Emmenbrücke setzt seine Siegesserie auch gegen Triengen fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 02.10.2022, 12.43 Uhr

Die Entscheidung fiel in der 75. Minute, als Taulant Shaqiri den Treffer zum 3:2 für Emmenbrücke erzielte.

Zum Auftakt der Partie hatte Dario Riesen sein Team in der 5. Minute in Führung geschossen. Der Ausgleich für Emmenbrücke fiel in der 35. Minute (Yannic Aregger). In der 56. Minute gelang Taulant Shaqiri der Führungstreffer zum 2:1 für Emmenbrücke. Gleichstand war in der 70. Minute hergestellt: Pedro Zinga traf für Triengen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Drinos Shaqiri von Emmenbrücke erhielt in der 72. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Emmenbrücke den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 13 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Dass Triengen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 8 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Der Sieg bedeutet für Emmenbrücke die Tabellenführung. Nach sechs Spielen hat das Team zwölf Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Emmenbrücke hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Emmenbrücke in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Sempach a zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Nach der Niederlage büsst Triengen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Triengen erstmals wieder. Triengen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Triengen geht es zuhause gegen FC Littau III (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Emmenbrücke II - FC Triengen 1 3:2 (1:1) - Sportanlage Gersag, Emmenbrücke – Tore: 5. Dario Riesen 0:1. 35. Yannic Aregger 1:1. 56. Taulant Shaqiri 2:1. 70. Pedro Zinga 2:2. 75. Taulant Shaqiri 3:2. – Emmenbrücke: Edmond Palushi, Joel Sobral Dos Santos, Marco Barmettler, Lopes Coelho Tiago, Gentrit Haxhnikaj, Raul Merino, Taulant Shaqiri, Manuel Keiser, Armend Berisha, Yannic Aregger, Livio Saccardo. – Triengen: Lukas Wyss, Marco Bianchini, Joel Roos, Cyrill Földes, Marco Clemente, Arjanit Marki, Mario Baumann, Lirim Rudaj, Lukas Arnold, Dario Riesen, Pedro Zinga. – Verwarnungen: 72. Drinos Shaqiri.

