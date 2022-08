4. Liga, Gruppe 6 Emmenbrücke holt sich die ersten drei Punkte gegen Schötz Emmenbrücke hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Schötz setzt es zuhause ein 3:1 ab. 25.08.2022, 07.24 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Emmenbrücke: Edmond Palushi brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Emmenbrücke baute die Führung in der 15. Minute (Livio Saccardo) weiter aus (2:0). In der 41. Minute gelang Schötz (Christian Binde) der Anschlusstreffer (1:2). Mit dem 3:1 für Emmenbrücke schoss Livio Saccardo das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Emmenbrücke für Yannic Aregger (62.) und Selim Deva (70.). Schötz blieb ohne Karte.

In der Tabelle steht Emmenbrücke nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Für Emmenbrücke geht es auswärts gegen Eibuselection CF (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (28. August) statt (13.00 Uhr, Sportplatz RUAG, Emmen).

Schötz liegt nach Spiel 2 auf Rang 8. Für Schötz geht es zuhause gegen FC Triengen 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (27. August) statt (18.15 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Telegramm: FC Emmenbrücke II - FC Schötz II 3:1 (2:1) - Sportanlage Gersag, Emmenbrücke – Tore: 4. Edmond Palushi 1:0. 15. Livio Saccardo 2:0. 41. Christian Binde 2:1. 85. Livio Saccardo 3:1. – Emmenbrücke: Joel Sobral Dos Santos, Marco Barmettler, Selim Deva, Lopes Coelho Tiago, Denis Lazri, Raffael Kälin, Taulant Shaqiri, Manuel Keiser, Livio Saccardo, Yannic Aregger, Edmond Palushi. – Schötz: Dominik Häfliger, Simon Näf, Philipp Wanner, Arbnor Salihaj, Simon Lustenberger, Massimiliano Stamerra, Oliver Frey, Jannick Duss, Rexhep Bezera, Christian Binde, Levin Marfurt. – Verwarnungen: 62. Yannic Aregger, 70. Selim Deva.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.08.2022 23:20 Uhr.