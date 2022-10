3. Liga, Gruppe 1 Engelberg gewinnt deutlich gegen Goldau Engelberg behielt im Spiel gegen Goldau am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 29.10.2022, 23.31 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Martin Matter, der in der 9. Minute für Engelberg zum 1:0 traf. Martin Matter war es auch, der in der 24. Minute Engelberg weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Engelberg erhöhte in der 38. Minute seine Führung durch Stefan Christen weiter auf 3:0.

Pietro Parodi baute in der 53. Minute die Führung für Engelberg weiter aus (4:0). In der 85. Minute sorgte Fabio Huber noch für Resultatkosmetik für Goldau. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Bei Goldau sah Roman Truttmann (71.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Roman Truttmann (28.) und Shlirim Zeka (30.). Eine Verwarnung gab es für Engelberg, nämlich für Thomas Matter (56.).

Engelberg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 4. Für Engelberg ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Engelberg geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Steinhausen (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Nach der Niederlage büsst Goldau zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 7. Goldau hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Goldau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Muotathal (Platz 11). Das Spiel findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: SC Goldau II - Engelberger SC 1:4 (0:3) - Schul – Tore: 9. Martin Matter 0:1. 24. Martin Matter 0:2. 38. Stefan Christen 0:3. 53. Pietro Parodi 0:4. 85. Fabio Huber 1:4. – Goldau: Damian Bürgi, Cyril Zweifel, Luan Krasniqi, Shlirim Zeka, Tim Zumbühl, Tobias Ulli, Nico Walker, Ardit Morina, Mehmet Yuka, Endrit Metaj, Roman Truttmann. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Julian Fischer, Manuel Kaufmann, Martin Matter, Thomas Matter, Jonas Brimelow, Lars Imboden, Mustaf Duraku, Brian Sonderer, Marcel Schleiss, Stefan Christen. – Verwarnungen: 28. Roman Truttmann, 30. Shlirim Zeka, 56. Thomas Matter – Ausschluss: 71. Roman Truttmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 23:29 Uhr.

