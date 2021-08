4. Liga, Gruppe 3 Engelberg gewinnt deutlich gegen Sachseln Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Engelberg zuhause gegen Sachseln 4:0. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team. 29.08.2021, 13.22 Uhr

Martin Matter brachte Engelberg 1:0 in Führung (27. Minute). Mit seinem Tor in der 41. Minute brachte Sven Imboden Engelberg mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Pietro Parodi baute in der 51. Minute die Führung für Engelberg weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tim Christen in der 89. Minute, als er für Engelberg zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sachseln erhielten Alen Rasiti (10.) und Egzon Berisha (82.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Engelberg, Martin Matter (73.) kassierte sie.

Engelberg steht mit sechs Punkten auf Rang 4. Das nächste Spiel trägt Engelberg auswärts gegen das stark gestartete Team FC Giswil aus. Diese Begegnung findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Sachseln liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 6. Sachseln spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Südstern c. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (2. September) (20.15 Uhr, Mattli, Sachseln).

Telegramm: Engelberger SC - FC Sachseln 4:0 (2:0) - Sportplatz Wyden, Engelberg – Tore: 27. Martin Matter 1:0. 41. Sven Imboden 2:0. 51. Pietro Parodi 3:0. 89. Tim Christen 4:0. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Primus Ettlin, Lars Imboden, Brian Sonderer, Pietro Parodi, Sven Imboden, Raffael Kaufmann, Thomas Matter, Manuel Kaufmann, Kevin Zumbühl, Martin Matter. – Sachseln: Haris Jasarevic, Jan Grisiger, Enhar Jakupi, Alen Rasiti, Carlos Raimundo Rodrigues, Venhar Jakupi, Dominik Bacher, Gabriel Piliskic, Severin von Wyl, Stephan Von Moos, Raif von Moos. – Verwarnungen: 10. Alen Rasiti, 73. Martin Matter, 82. Egzon Berisha.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Luzern - FC Ebikon II 2:4, FC Südstern c - FC Stans 0:4, Engelberger SC - FC Sachseln 4:0, FC Sarnen - FC Horw 1:4, FC Alpnach - FC Giswil 0:1

Tabelle: 1. FC Horw 2 Spiele/6 Punkte (10:1). 2. FC Ebikon II 2/6 (7:3), 3. FC Giswil 2/6 (3:1), 4. Engelberger SC 2/6 (8:2), 5. FC Stans 2/3 (7:4), 6. FC Sachseln 2/3 (4:7), 7. FC Sarnen 2/0 (2:7), 8. FC Südstern c 2/0 (0:10), 9. FC Luzern 2/0 (3:6), 10. FC Alpnach 2/0 (2:5).

