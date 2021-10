4. Liga, Gruppe 3 Engelberg siegt 4:2 im Spitzenduell gegen Horw – Pietro Parodi mit drei Toren Engelberg setzt seine Siegesserie auch gegen Horw fort. Das 4:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge. 11.10.2021, 01.29 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Pietro Parodi, der in der 16. Minute für Engelberg zum 1:0 traf. Nur neun Minute später traf Pietro Parodi erneut, so dass es in der 25. Minute 2:0 für Engelberg hiess. Kevin Kottmann sorgte in der 39. Minute für Horw für den Anschlusstreffer zum 1:2.

nochmals Pietro Parodi sorgte in der 65. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Engelberg. Die 74. Minute brachte für Horw den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Luca Stocker. In der 88. Minute sorgte Kevin Zumbühl für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Engelberg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Horw erhielten Luca Stocker (43.) und Marco Wyss (51.) eine gelbe Karte. Für Engelberg gab es keine Karte.

Die Offensive von Engelberg hat bislang häufig überzeugt: In sieben Spielen hat sie total 36 Tore erzielt, was einem Schnitt von 5.1 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Engelberg behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei 21 Punkten. Engelberg feiert mit dem Sieg gegen Horw bereits den siebten Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Engelberg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Luzern (Platz 6). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Für Horw hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 3. Horw hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Horw spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Stans (Platz 8). Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Horw - Engelberger SC 2:4 (1:2) - Seefeld, Horw – Tore: 16. Pietro Parodi 0:1. 25. Pietro Parodi 0:2. 39. Kevin Kottmann 1:2. 65. Pietro Parodi 1:3. 74. Luca Stocker 2:3. 88. Kevin Zumbühl 2:4. – Horw: Michael Stocker, Dario Feer, Joel Brun, Nick Camenzind, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Luis Pföstl, Patrick Freudiger, Marco Wyss, Luca Stocker. – Engelberg: Sean Gaston, Brian Sonderer, Lars Imboden, Tim Christen, Manuel Kaufmann, Pietro Parodi, Kevin Zumbühl, Thomas Matter, Raffael Kaufmann, Stefan Christen, Martin Matter. – Verwarnungen: 43. Luca Stocker, 51. Marco Wyss.

Tabelle: 1. Engelberger SC 7 Spiele/21 Punkte (36:5). 2. FC Ebikon II 7/18 (20:10), 3. FC Horw 7/13 (20:12), 4. FC Giswil 7/12 (10:13), 5. FC Sachseln 7/12 (16:15), 6. FC Luzern 7/9 (15:21), 7. FC Alpnach 7/8 (27:13), 8. FC Stans 7/7 (16:17), 9. FC Sarnen 7/3 (10:20), 10. FC Südstern c 7/0 (6:50).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 01:26 Uhr.