3. Liga, Gruppe 3 Entlebuch holt sich drei Punkte gegen Grosswangen-Ettiswil – Grosswangen-Ettiswil verliert nach drei Siegen Entlebuch gewinnt am Sonntag zuhause gegen Grosswangen-Ettiswil 3:1. 10.04.2022, 18.02 Uhr

Das Skore eröffnete Ivo Thalmann in der 26. Minute. Er traf für Entlebuch zum 1:0. Entlebuch baute die Führung in der 57. Minute (Silvan Bachmann) weiter aus (2:0). Durch ein Eigentor (Daniel Bucher) erhöhte sich in der 68. Minute die Führung für Entlebuch weiter auf 3:0. In der 75. Minute sorgte Remo Zeder noch für Resultatkosmetik für Grosswangen-Ettiswil. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Entlebuch erhielten Silvan Bachmann (15.) und Luca Fahrni (81.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Grosswangen-Ettiswil, Albion Ajdini (42.) kassierte sie.

Entlebuch spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 31 erzielten Toren Rang 3.

Entlebuch bleibt Leader: Nach 14 Spielen hat das Team 36 Punkte. Entlebuch hat bisher zwölfmal gewonnen und zweimal verloren.

Entlebuch spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Knutwil (Rang 10). Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.15 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Für Grosswangen-Ettiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Nach drei Siegen in Serie verliert Grosswangen-Ettiswil erstmals wieder.

Für Grosswangen-Ettiswil geht es daheim gegen FC Dagmersellen (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (13. April) statt (20.15 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Entlebuch - FC Grosswangen-Ettiswil 3:1 (1:0) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 26. Ivo Thalmann 1:0. 57. Silvan Bachmann 2:0. 68. Eigentor (Daniel Bucher) 3:0.75. Remo Zeder 3:1. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Michael Koch, Patrick Wigger, Ramon Roth, Nicola Hofstetter, Marco Wigger, Ivo Thalmann, Joël Fahrni, Silvan Bachmann, Lars Balmer, Linus Bieri. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Marvin Wirz, Joel Wälti, Roland Stöckli, Daniel Bucher, Albion Ajdini, Remo Zeder, Timo Künzli, Cyrill Gehrig, Sven Baumeler, Noel Luca Luternauer. – Verwarnungen: 15. Silvan Bachmann, 42. Albion Ajdini, 81. Luca Fahrni.

