3. Liga, Gruppe 3 Entlebuch lässt sich von Reiden kein Bein stellen – Siegtreffer durch Micha Schmid Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 8) ist Entlebuch am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Reiden gerecht geworden und hat zuhause 2:1 gewonnen. 08.05.2022, 19.39 Uhr

(chm)

Entlebuch geriet zunächst in Rückstand, als Linus Glanzmann in der 7. Minute die zwischenzeitliche Führung für Reiden gelang. In der 60. Minute glich Entlebuch jedoch aus und ging in der 78. Minute in Führung. Torschützen waren Manuel Emmenegger und Micha Schmid.

Gelbe Karten gab es bei Entlebuch für Silvan Bachmann (34.), Micha Schmid (69.) und Patrick Wigger (77.). Gelbe Karten gab es bei Reiden für Simon Planzer (39.) und Benjamin Koch (86.).

Entlebuch hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 43 Tore in 19 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.3 Toren pro Spiel.

Entlebuch bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 19 Spielen 47 Punkte auf dem Konto. Für Entlebuch ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Entlebuch geht es auswärts gegen FC Wolhusen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Für Reiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 8. Reiden hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Reiden spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Dagmersellen (Platz 4). Die Partie findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: FC Entlebuch - SC Reiden 2:1 (0:1) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 7. Linus Glanzmann 0:1. 60. Manuel Emmenegger 1:1. 78. Micha Schmid 2:1. – Entlebuch: Dario De Piano, Nicola Hofstetter, Patrick Wigger, Tim Unternährer, Janik Portmann, Micha Schmid, Marco Wigger, Damian Renggli, Silvan Bachmann, Luca Fahrni, Linus Bieri. – Reiden: Severin Steiner, Simon Planzer, Benjamin Koch, Andrin Fumagalli, Kevin Schmid, Kristjan Jetishi, Linus Glanzmann, Endrit Rexhepi, Jan Nietlispach, Mark Dedaj, Pascal Strahm. – Verwarnungen: 34. Silvan Bachmann, 39. Simon Planzer, 69. Micha Schmid, 77. Patrick Wigger, 86. Benjamin Koch.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 19:36 Uhr.