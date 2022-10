2. Liga Entlebuch mit Auswärtssieg bei Littau – Später Siegtreffer Entlebuch behielt im Spiel gegen Littau am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 16.10.2022, 06.07 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Entlebuch das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 84. Minute war Pascal Mahler.

Jan Hostettler hatte davor in der 4. Minute zum 1:0 für Littau getroffen. Gleichstand war in der 44. Minute hergestellt: Joël Fahrni traf für Entlebuch. Das Tor von Manuel Emmenegger in der 46. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Entlebuch. Der Ausgleich für Littau fiel in der 58. Minute (Simon Britschgi).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ramon Grüter von Littau erhielt in der 36. Minute die gelbe Karte.

Entlebuch machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Für Entlebuch ist es der zweite Sieg in Serie. Entlebuch konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Auf Entlebuch wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Hochdorf, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (16.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Nach der Niederlage büsst Littau drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 12. Für Littau war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Littau spielt zum nächsten Mal daheim gegen Luzerner SC (Platz 9). Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Littau - FC Entlebuch 2:3 (1:2) - Ruopigen, Littau – Tore: 4. Jan Hostettler 1:0. 44. Joël Fahrni 1:1. 46. Manuel Emmenegger 1:2. 58. Simon Britschgi 2:2. 84. Pascal Mahler 2:3. – Littau: Ramon Grüter, Metin Adiller, Patrice Gilli, Abdalla Mamo, Colin Bächler, Sammy Cook, Simon Britschgi, Cyrill Stocker, Yvo Schorno, Jan Hostettler, Gabriel Ranzenberger. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Michael Koch, Patrick Wigger, Ramon Roth, Janik Portmann, Micha Schmid, Ivo Thalmann, Manuel Emmenegger, Pascal Mahler, Luca Fahrni, Joël Fahrni. – Verwarnungen: 36. Ramon Grüter.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

