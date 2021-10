3. Liga, Gruppe 3 Entlebuch setzt Siegesserie auch gegen Buttisholz fort – Siegtreffer durch Lars Balmer Entlebuch setzt seine Siegesserie auch gegen Buttisholz fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge. 24.10.2021, 13.53 Uhr

(chm)

Entlebuch geriet zunächst in Rückstand, als Damian Meier in der 46. Minute Buttisholz 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von ein Minuten brachten aber für Entlebuch die Wende. Zuerst erzielte Silvan Bachmann (66.) den Ausgleich. Lars Balmer schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Entlebuch.

Bei Buttisholz erhielten Noa Herzog (48.), Albin Krasniqi (80.) und Daniele Fuschetto (86.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Entlebuch erhielt: Remo Wigger (53.)

Entlebuch hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 26 Tore erzielte.

Entlebuch verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach zehn Spielen bei 27 Punkten. Für Entlebuch ist es der siebte Sieg in Serie.

Entlebuch bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Ruswil. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Für Buttisholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 4. Buttisholz hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Buttisholz auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Dagmersellen. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Entlebuch 1:2 (0:0) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 46. Damian Meier 1:0. 66. Silvan Bachmann 1:1. 67. Lars Balmer 1:2. – Buttisholz: Silvan Jost, Noa Herzog, Martial Theiler, Albin Krasniqi, Michael Erni, Maurus Felder, Damian Meier, Robin Wäfler, Philipp Rölli, Linus Klemenjak, Daniele Fuschetto. – Entlebuch: Dario De Piano, Tim Unternährer, Michael Koch, Manuel Emmenegger, Remo Wigger, Patrick Wigger, Micha Schmid, Ivo Thalmann, Silvan Bachmann, Nicola Hofstetter, Rafael Murpf. – Verwarnungen: 48. Noa Herzog, 53. Remo Wigger, 80. Albin Krasniqi, 86. Daniele Fuschetto.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Reiden - FC Altbüron-Grossdietwil 1:3, FC Nottwil - FC Grosswangen-Ettiswil 1:1, FC Ruswil - FC Knutwil 3:2, FC Buttisholz - FC Entlebuch 1:2, FC Wolhusen - FC Dagmersellen 2:2, FC Sempach - FC Escholzmatt-Marbach 2:0

Tabelle: 1. FC Entlebuch 10 Spiele/27 Punkte (26:13). 2. FC Ruswil 10/22 (23:8), 3. FC Dagmersellen 10/18 (29:13), 4. FC Buttisholz 10/16 (19:11), 5. SC Reiden 10/16 (12:16), 6. FC Altbüron-Grossdietwil 10/15 (24:13), 7. FC Wolhusen 10/15 (17:13), 8. FC Nottwil 10/11 (14:19), 9. FC Knutwil 10/10 (16:27), 10. FC Grosswangen-Ettiswil 10/10 (16:23), 11. FC Sempach 10/5 (12:31), 12. FC Escholzmatt-Marbach 10/4 (9:30).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 13:50 Uhr.