3. Liga, Gruppe 3 Entlebuch setzt Siegesserie auch gegen Sempach fort Entlebuch reiht Sieg an Sieg: Gegen Sempach hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1 02.10.2021, 14.24 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Joshua Brun in der 38. Minute. Er traf für Sempach zum 1:0. Gleichstand stellte Lars Balmer durch seinen Treffer für Entlebuch in der 61. Minute her. Lars Balmer war auch gleich für die 2:1-Führung (63. Minute) für Entlebuch verantwortlich. In der 88. Minute erhöhte Luca Schütz auf 3:1 für Entlebuch.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Entlebuch für Silvan Bachmann (39.) und Rafael Murpf (62.). Die einzige gelbe Karte bei Sempach erhielt: Luca De Rosa (21.)

Die Offensive von Entlebuch hat bislang häufig überzeugt: In sieben Spielen hat sie total 21 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Sempach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 22 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 11).

Entlebuch liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach sieben Spielen hat das Team 18 Punkte. Es macht einen Platz gut. Entlebuch hat bisher sechsmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Entlebuch auswärts gegen das zweitplatzierte Team SC Reiden zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (14.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Sempach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Sempach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Dagmersellen kriegt es Sempach als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Entlebuch - FC Sempach 3:1 (0:1) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 38. Joshua Brun 0:1. 61. Lars Balmer 1:1. 63. Lars Balmer 2:1. 88. Luca Schütz 3:1. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Tim Unternährer, Roger Hafner, Michael Koch, Luis Bachmann, Silvan Bachmann, Patrick Wigger, Damian Renggli, Lars Balmer, Ivo Thalmann, Adrian Wigger. – Sempach: Michael Grüter, Nando Bucher, Simon Grüter, Jan Bühler, Livio Brunner, Jan Emmenegger, Joshua Brun, Luca De Rosa, Robin Christen, Michael Schwegler, Matthias Häfliger. – Verwarnungen: 21. Luca De Rosa, 39. Silvan Bachmann, 62. Rafael Murpf.

Tabelle: 1. FC Entlebuch 7 Spiele/18 Punkte (21:11). 2. SC Reiden 6/16 (10:3), 3. FC Buttisholz 6/13 (14:5), 4. FC Ruswil 6/13 (15:5), 5. FC Dagmersellen 5/9 (17:9), 6. FC Wolhusen 6/8 (12:9), 7. FC Nottwil 6/7 (10:11), 8. FC Altbüron-Grossdietwil 5/5 (10:9), 9. FC Grosswangen-Ettiswil 6/5 (7:14), 10. FC Knutwil 6/4 (8:18), 11. FC Escholzmatt-Marbach 6/3 (5:20), 12. FC Sempach 7/1 (7:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 14:21 Uhr.