3. Liga, Gruppe 3 Entlebuch siegt 2:1 im Spitzenduell gegen Reiden – Silvan Bachmann mit Siegtor Entlebuch setzt seine Siegesserie auch gegen Reiden fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 11.10.2021, 21.09 Uhr

Der Siegtreffer für Entlebuch gelang Silvan Bachmann in der 77. Minute. In der 43. Minute hatte Ivo Thalmann Entlebuch in Führung gebracht. Der Ausgleich für Reiden fiel in der 53. Minute durch Mark Dedaj.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Entlebuch erhielt: Ivo Thalmann (75.) eine Verwarnung gab es für Reiden, nämlich für Simon Planzer (84.).

Der Sturm von Entlebuch sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 23 Tore erzielte.

Unverändert liegt Entlebuch nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach acht Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Für Entlebuch ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Entlebuch geht es zuhause gegen FC Wolhusen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Für Reiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 3. Für Reiden war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Reiden verlor zudem erstmals zuhause.

Reiden spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Dagmersellen (Platz 5). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: SC Reiden - FC Entlebuch 1:2 (0:1) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 43. Ivo Thalmann 0:1. 53. Mark Dedaj 1:1. 77. Silvan Bachmann 1:2. – Reiden: Severin Steiner, Simon Planzer, Biond Balazi, Sebastian Dettwiler, Kevin Schmid, Hannes Glanzmann, Lorenzo Dantas Cardoso, Linus Glanzmann, Domenico Gervasio, Liam Küng, Mark Dedaj. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Tim Unternährer, Roger Hafner, Michael Koch, Luis Bachmann, Nicola Hofstetter, Patrick Wigger, Damian Renggli, Ivo Thalmann, Adrian Wigger, Rafael Murpf. – Verwarnungen: 75. Ivo Thalmann, 84. Simon Planzer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Wolhusen - FC Buttisholz 2:1, SC Reiden - FC Entlebuch 1:2, FC Sempach - FC Dagmersellen 2:2, FC Nottwil - FC Altbüron-Grossdietwil 0:3

Tabelle: 1. FC Entlebuch 8 Spiele/21 Punkte (23:12). 2. FC Buttisholz 8/16 (18:7), 3. SC Reiden 8/16 (11:8), 4. FC Ruswil 8/16 (18:6), 5. FC Dagmersellen 8/14 (22:11), 6. FC Wolhusen 8/14 (15:10), 7. FC Altbüron-Grossdietwil 8/9 (14:11), 8. FC Knutwil 7/7 (10:19), 9. FC Nottwil 8/7 (10:17), 10. FC Grosswangen-Ettiswil 8/6 (10:20), 11. FC Escholzmatt-Marbach 7/4 (8:23), 12. FC Sempach 8/2 (9:24).

