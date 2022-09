Frauen 2. Liga Erfolg für Altdorf gegen Küssnacht a/R Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Altdorf zuhause gegen Küssnacht a/R 4:2. 05.09.2022, 00.52 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Altdorf: Monika Mulle brachte ihre Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Küssnacht a/R glich in der 28. Minute durch Gina Schilliger aus. In der 40. Minute war es an Lea Deplazes, Altdorf 2:1 in Führung zu bringen.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Altdorf stellte Tamara Eller in Minute 48 her. In der 60. Minute baute die gleiche Tamara Eller die Führung für Altdorf weiter aus. In der 74. Minute sorgte Gina Schilliger noch für Resultatkosmetik für Küssnacht a/R. Sie traf zum 2:4-Schlussstand. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Stella Kenel von Küssnacht a/R erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Altdorf reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Altdorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Adligenswil (Platz 6). Das Spiel findet am 17. September statt (19.30 Uhr, Löösch, Adligenswil).

In der Tabelle steht Küssnacht a/R nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SK Root. Diese Begegnung findet am 11. September statt (16.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: Team Uri Frauen I - FC Küssnacht a/R 4:2 (2:1) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 7. Monika Mulle 1:0. 28. Gina Schilliger 1:1. 40. Lea Deplazes 2:1. 48. Tamara Eller 3:1. 60. Tamara Eller 4:1. 74. Gina Schilliger (Penalty) 4:2. – Altdorf: Julia Novacic, Jasmin Müller, Eliane Furger, Noreen Häfliger, Flavia Vanoli, Vanessa Müller, Svenja Arnold, Silvana Baumann, Monika Mulle, Nadine Scheiber, Tamara Eller. – Küssnacht a/R: Marina Camenzind, Michelle Wyssling, Yvonne Fässler, Tiffany Stillhart, Luana Hongler, Melanie Rosenkranz, Romy Breedijk, Yela Stein, Alma Stocker, Gina Schilliger, Silja Ulrich. – Verwarnungen: 65. Stella Kenel.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

