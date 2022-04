2. Liga Erfolg für Altdorf gegen Rothenburg Altdorf gewinnt am Samstag zuhause gegen Rothenburg 3:1. 17.04.2022, 02.16 Uhr

Dario Hänsli eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Rothenburg das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Altdorf fiel in der 20. Minute (Dario Zgraggen). In der 46. Minute war es erneut Dario Zgraggen, der Altdorf mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als Philipp Zurfluh die Führung für Altdorf auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Altdorf erhielten Dmytro Gryshchenko (73.) und André Bissig (78.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Rothenburg erhielt: Luca Gisler (45.)

Dass Rothenburg so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Altdorf unverändert. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 13. Altdorf hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Altdorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Luzerner SC (Platz 8). Diese Begegnung findet am Dienstag (19. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Mit der Niederlage rückt Rothenburg in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 21 Punkten neu Platz 11. Rothenburg hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Rothenburg wartet im nächsten Spiel daheim das zehntplatzierte Team FC Sarnen, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Altdorf - FC Rothenburg 3:1 (2:1) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 13. Dario Hänsli 0:1. 20. Dario Zgraggen 1:1. 46. Dario Zgraggen (Penalty) 2:1.60. Philipp Zurfluh 3:1. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Luca Arnold, André Gnos, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Janis Manz, Dmytro Gryshchenko, Fabian Nickel, Tobias Nickel, Markus Zurfluh, Raphael Herger. – Rothenburg: Sascha Matter, Luca Gisler, Norman Williner, Luca Imfeld, Jan Portmann, Michael Von Ah, Davide Di Berardino, Oliver Schöpfer, Adrian Fries, Patrick Lingg, Dario Hänsli. – Verwarnungen: 45. Luca Gisler, 73. Dmytro Gryshchenko, 78. André Bissig.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

