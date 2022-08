4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Hitzkirch gegen Eschenbach zum Auftakt Hitzkirch siegt zuhause gegen Eschenbach: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1. 21.08.2022, 21.32 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Flavian Bucher in der 16. Minute. Er traf für Hitzkirch zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 52. Minute, als Kevin Streuli für Eschenbach traf. Das Tor von Severin Weibel in der 78. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Hitzkirch. In der 81. Minute sorgte Flavian Bucher für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Hitzkirch.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yannick Williner von Hitzkirch erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Hitzkirch nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Im nächsten Spiel trifft Hitzkirch daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Rothenburg. Diese Begegnung findet am 27. August statt (20.15 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Eschenbach liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Eschenbach trifft im nächsten Spiel daheim auf Luzerner SC (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 26. August statt (20.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Telegramm: FC Hitzkirch 2 - FC Eschenbach III 3:1 (1:0) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 16. Flavian Bucher 1:0. 52. Kevin Streuli 1:1. 78. Severin Weibel 2:1. 81. Flavian Bucher 3:1. – Hitzkirch: Yanick Stöckli, Micha Emanuel Beetschen, Luca Weibel, Severin Weibel, Fabian Koller, Navin Müller, Noah Hofer, Ambesajr Tadese, Sathirshkanen Sooriyakumaran, Sandro Williner, Flavian Bucher. – Eschenbach: Marc Gehrig, Marco Gärtner, Patrick Rust, Reto Heinzer, Chris Gehrig, Thomas Kaech, Michael Müller, Maik Bucher, Severin Zimmermann, Colin Stirnimann, Kevin Streuli. – Verwarnungen: 90. Yannick Williner.

