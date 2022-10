4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Rothenburg gegen Littau Rothenburg behielt im Spiel gegen Littau am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 02.10.2022, 03.27 Uhr

(chm)

Rothenburg ging in der 5. Spielminute durch Joel Zimmermann in Führung, ehe Littau in der 12. Minute (Mike Wyrsch) der Ausgleich gelang. Noah Thürig traf in der 79. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Rothenburg. Mit dem 3:1 für Rothenburg schoss Matthias Reinhard das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothenburg für Jan Achermann (80.) und Noah Thürig (83.). Die einzige gelbe Karte bei Littau erhielt: Ricardo Capaul (44.)

Zahlreiche Gegentore sind für Littau ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.5 Tore pro Partie (Rang 8).

Rothenburg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Rothenburg hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Rothenburg konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Rothenburg geht es auswärts gegen Luzerner SC (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (20.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Für Littau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 8. Littau hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Littau tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Alpnach b an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (20.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Littau II 3:1 (1:1) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 5. Joel Zimmermann 1:0. 12. Mike Wyrsch 1:1. 79. Noah Thürig 2:1. 92. Matthias Reinhard 3:1. – Rothenburg: Luca Malloci, Dario Jurt, Luca Gisler, Noah Thürig, Jan Achermann, Dario Herrmann, Tim Bolzern, Joel Zimmermann, Mauro Schwegler, Marco Stocker, Noah Krummenacher. – Littau: Diego Mourao da Cruz, Mike Wyrsch, Karim Mostafa, Timon Troughton, Ahmet Gökcebay, Livio Mürner, Leandro Alexandre Dias Pireso, David Komani, Federico Volpe, Fabian Bühler, Ricardo Capaul. – Verwarnungen: 44. Ricardo Capaul, 80. Jan Achermann, 83. Noah Thürig.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Datenstand: 02.10.2022 03:24 Uhr.

