4. Liga, Gruppe 6 Erfolg für Sempach gegen Eibuselection CF – Matthias Häfliger trifft spät zum Sieg Sempach behielt im Spiel gegen Eibuselection CF am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 25.09.2022, 12.32 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Sempach das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Matthias Häfliger.

In der 16. Minute hatte Jérôme Lanz zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Amadeo Nosetti glich in der 22. Minute für Eibuselection CF aus. Es hiess 1:1. Roger Müller erzielte in der 27. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Eibuselection CF. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 38. Minute, als Jonas Zust für Sempach traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sempach für Linus Kamber (56.) und Ahmel Durmisi (63.). Die einzige gelbe Karte bei Eibuselection CF erhielt: Roger Müller (33.)

Die Offensive von Sempach hat bislang häufig überzeugt: In vier Spielen hat sie total 14 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Eibuselection CF so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Sempach verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Für Sempach ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen.

Als nächstes trifft Sempach in einem Auswärtsspiel mit SC Reiden (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Mittwoch (28. September) statt (20.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

In der Tabelle verliert Eibuselection CF Plätze und zwar von Rang 4 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Eibuselection CF erstmals wieder.

Auf Eibuselection CF wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Ruswil, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (13.00 Uhr, Sportplatz RUAG, Emmen).

Telegramm: FC Sempach a - Eibuselection CF 3:2 (2:2) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 16. Jérôme Lanz 1:0. 22. Amadeo Nosetti 1:1. 27. Roger Müller 1:2. 38. Jonas Zust 2:2. 88. Matthias Häfliger 3:2. – Sempach: Linus Kamber, Ahmel Durmisi, Marcel von Büren, Sascha Heer, Joshua Brun, Christian Lugli, Noah Keel, Jonas Zust, Luca De Rosa, Luca Portmann, Jérôme Lanz. – Eibuselection CF: Elias Lustenberger, Luca Nosetti, Joshua Gurtner, Roger Müller, Enea Nosetti, Marco Schnüriger, Philippe Müller, Joel Zemp, Amadeo Nosetti, Olivier Laborgne, Bleon Morina. – Verwarnungen: 33. Roger Müller, 56. Linus Kamber, 63. Ahmel Durmisi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 12:29 Uhr.

