3. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Sempach gegen Malters Sempach gewinnt am Samstag zuhause gegen Malters 3:2. 19.06.2021, 23.26 Uhr

(chm)

Malters ging zunächst in Führung, als Prenk Marki in der 10. Minute traf. Dann glich aber Jérôme Lanz (28.) für Sempach aus. Kevin Schnider in der 34. Minute und Simon Grüter in der 54. Minute brachten Sempach sodann 3:1 in Führung. In der 59. Minute verwandelte Prenk Marki erfolgreich einen Elfmeter und brachte Malters so auf 2:3 heran.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Sempach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 9. Sempach hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Sempach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Sempach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Nach der Niederlage büsst Malters zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 10. Malters hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Malters ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Sempach - FC Malters 3:2 (2:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 10. Prenk Marki 0:1. 28. Jérôme Lanz 1:1. 34. Kevin Schnider 2:1. 54. Simon Grüter 3:1. 59. Prenk Marki (Penalty) 3:2. – Sempach: Michael Grüter, Nando Bucher, Luca Portmann, Simon Grüter, Marvin Glanzmann, Kevin Schnider, Joshua Brun, Matthias Häfliger, Michael Schwegler, Nicola Martocchi, Jérôme Lanz. – Malters: Mauro Vivian, Reto Bachmann, Stefano Cinnanti, Arsim Selimi, Alessandro Calabrese, Prenk Marki, Dalijan Etemi, Simon Gloggner, Manuel Gasser, Silvan Ruffieux, Janick Widmer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Reiden - FC Wolhusen 5:0, FC Ruswil - FC Altbüron-Grossdietwil 6:4, FC Nottwil - FC Grosswangen-Ettiswil 1:7, FC Sempach - FC Malters 3:2, FC Schötz II - FC Zell 0:3

Tabelle: 1. FC Ruswil 22 Spiele/28 Punkte (28:12). 2. FC Dagmersellen 22/23 (22:13), 3. FC Altbüron-Grossdietwil 22/18 (30:23), 4. FC Wolhusen 22/17 (19:20), 5. SC Reiden 22/16 (20:18), 6. FC Buttisholz 22/16 (14:16), 7. FC Nottwil 22/15 (22:21), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 22/14 (24:26), 9. FC Sempach 22/11 (12:25), 10. FC Malters 22/11 (25:23), 11. FC Zell 22/10 (23:26), 12. FC Schötz II 22/7 (9:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2021 23:23 Uhr.