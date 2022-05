2. Liga Erfolg für Sins gegen Sarnen – Ali Mourad mit Siegtor Sieg für Sins: Gegen Sarnen gewinnt das Team am Samstag zuhause 1:0. 25.05.2022, 14.21 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Ali Mourad traf in der 37. Minute zum 1:0. Das Tor fiel per Penalty.

Bei Sarnen sah Livio Fanger (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nico Schmid (20.), Daniel Rohrer (40.) und Livio Fanger (50.). Eine Verwarnung gab es für Sins, nämlich für Dario Inglin (18.).

In der Abwehr gehört Sins zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 3).

Sins machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 33 Punkten auf Rang 5. Sins hat bisher zehnmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Sins geht es auf fremdem Terrain gegen FC Rothenburg (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Juni (20.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Für Sarnen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 9. Für Sarnen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Sarnen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Aegeri (Platz 6). Das Spiel findet am 28. Mai statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Sins - FC Sarnen 1:0 (1:0) - Sportanlage Letten, Sins – Tor: 37. Ali Mourad (Penalty) 1:0. – Sins: Marco Peterhans, Alex Niederberger, Tim Oechslin, Jonas Villiger, Gabriel Gumann, Dario Inglin, Sven Niederberger, Samuel Lustenberger, Mika Huwyler, Noël Bertelsen, Ali Mourad. – Sarnen: Nino Fanger, Jason Kuhn, Livio Fanger, Marco Schmidlin, Anto Brnic, Aurel Bode, Nico Schmid, Mauriz von Ah, Ante Pekas, Daniel Rohrer, Mauro Fanger. – Verwarnungen: 18. Dario Inglin, 20. Nico Schmid, 40. Daniel Rohrer, 50. Livio Fanger – Ausschluss: 83. Livio Fanger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.05.2022 14:18 Uhr.