3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Südstern gegen Adligenswil Südstern gewinnt am Samstag zuhause gegen Adligenswil 3:2. 02.10.2022, 18.50 Uhr

Adligenswil ging zunächst in Führung, als Luca Ravarotto in der 28. Minute traf. Dann glich aber William Spaniol (36.) für Südstern aus. Gerson Michael Rosario de Lima Sousa in der 51. Minute und Erivaldo Rodrigues Avelino in der 70. Minute brachten Südstern sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Adligenswil noch auf 2:3 heran. Luc Zimmermann war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 84. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Südstern sah Rui Miguel Peixoto Coutinho (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Patrick Adriano Tiepo (38.). Bei Adligenswil sah Dominic Sieber (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Raphael Gutzwiller (39.) und Robin Mach (43.).

Zahlreiche Gegentore sind für Adligenswil ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.9 (Rang 12).

Südstern machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Südstern hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Südstern zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Rothenburg (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Durch die Niederlage wird Adligenswil ans Tabellenende durchgereicht. Nach sieben Spielen hat das Team zwei Punkte. Es verliert einen Platz. Für Adligenswil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Adligenswil geht es in einem Heimspiel gegen SK Root (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 7. Oktober statt (20.15 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Südstern - FC Adligenswil 3:2 (1:1) - Grenzhof, Luzern – Tore: 28. Luca Ravarotto 0:1. 36. William Spaniol 1:1. 51. Gerson Michael Rosario de Lima Sousa 2:1. 70. Erivaldo Rodrigues Avelino 3:1. 84. Luc Zimmermann 3:2. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Davyson De França Moura, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Baskim Osmani, Sezgin Fetija, Felipe Burkhardt Batista, Welligton Rodrigues Alves, Patrick Adriano Tiepo, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Damion Dwight Hudson, Gerson Michael Rosario de Lima Sousa. – Adligenswil: Dominic Sieber, Robin Mach, Marius Hoffmann, Sarankan Kandiah, Aurelio Marbach, Luca Ravarotto, Dario Sieber, Raphael Gutzwiller, Philipp Hoffmann, Oliver Abbà, Moritz Hirt. – Verwarnungen: 38. Patrick Adriano Tiepo, 39. Raphael Gutzwiller, 43. Robin Mach – Ausschlüsse: 90. Dominic Sieber, 90. Rui Miguel Peixoto Coutinho.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

