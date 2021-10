3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Sursee gegen Schwyz Sieg für Sursee: Gegen Schwyz gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1. 03.10.2021, 18.27 Uhr

(chm)

Sursee ging in der 19. Spielminute durch Tiago Carneiro Santos in Führung, ehe Schwyz in der 40. Minute (Jonas Steiner) der Ausgleich gelang. Pascal Bucher traf in der 57. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Sursee. In der 75. Minute erhöhte Ibrahim Terzimustafic auf 3:1 für Sursee.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andy Macieira César von Sursee erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

Sursee hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 17 Tore erzielte.

Mit dem Sieg rückt Sursee um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 6. Für Sursee ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Sursee wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Küssnacht a/R 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Nach der Niederlage büsst Schwyz drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 8. Für Schwyz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwyz daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Hünenberg I (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: FC Sursee - SC Schwyz 3:1 (1:1) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 19. Tiago Carneiro Santos 1:0. 40. Jonas Steiner 1:1. 57. Pascal Bucher 2:1. 75. Ibrahim Terzimustafic 3:1. – Sursee: Jan Staffelbach, Ibrahim Terzimustafic, Tiago Carneiro Santos, Raul Kiener, Leorent Hulaj, Andy Macieira César, Richard Nikaj, Dominic Zbinden, Pascal Bucher, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Emanuel Preni. – Schwyz: Marcel Schmid, Martin Von Euw, Patrick Kistler, Nelson Leite da Conceicao, Simon Ulrich, Manuel Gisler, Ramon Betschart, Manuel Ulrich, Ajhan Zejnulai, Firas Kdouh, Jonas Steiner. – Verwarnungen: 55. Andy Macieira César.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: Zug 94 II - FC Muotathal 3:0, FC Sursee - SC Schwyz 3:1, FC Hünenberg I - FC Meggen 1:0, SC Cham IV - FC Baar 1 0:2, FC Ibach II - SC Steinhausen 0:2, FC Küssnacht a/R 1 - ESC Erstfeld 2:1

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 7 Spiele/16 Punkte (22:10). 2. Zug 94 II 7/16 (12:5), 3. FC Baar 1 7/14 (16:11), 4. FC Ibach II 7/13 (14:13), 5. FC Küssnacht a/R 1 7/12 (19:16), 6. FC Sursee 7/12 (17:18), 7. FC Hünenberg I 7/10 (12:10), 8. SC Schwyz 7/10 (16:13), 9. SC Steinhausen 7/10 (17:16), 10. FC Meggen 7/4 (15:19), 11. FC Muotathal 7/4 (12:19), 12. SC Cham IV 7/0 (5:27).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 17:40 Uhr.