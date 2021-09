3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Zug 94 gegen Meggen – Liridon Mazreku entscheidet Spiel Sieg für Zug 94: Gegen Meggen gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1. 06.09.2021, 21.24 Uhr

(chm)

Zug 94 geriet zunächst in Rückstand, als Sascha Tossut in der 40. Minute Meggen 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von 15 Minuten brachten aber für Zug 94 die Wende. Zuerst erzielte Mattia Hanusch (50.) den Ausgleich. Liridon Mazreku schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Zug 94.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zug 94 erhielten Valentin Bagavac (80.) und Mert Kahveci (85.) eine gelbe Karte. Für Meggen gab es keine Karte.

In der Tabelle verbessert sich Zug 94 von Rang 8 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Zug 94 ist es der zweite Sieg in Serie. Zug 94 konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Zug 94 spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Schwyz (Platz 6). Diese Begegnung findet am 11. September statt (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

In der Tabelle liegt Meggen weiterhin auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Meggen muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Meggen zuhause und zweimal auswärts.

Meggen trifft im nächsten Spiel daheim auf SC Cham IV (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (18.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: Zug 94 II - FC Meggen 2:1 (0:1) - Herti Allmend, Zug – Tore: 40. Sascha Tossut 0:1. 50. Mattia Hanusch 1:1. 65. Liridon Mazreku 2:1. – Zug 94: Robert Kukeli, Arjan Ganaj, Armin Pasalic, Nicola Parente, Nikola Veljkovic, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Mato Marinovic, Valentin Bagavac, Liridon Mazreku, Bruno David Aires Lopes, Mattia Hanusch. – Meggen: Cäsar Grüter, Felix Zehnder, Michael Maeder, Lars Arnold, Sascha Tossut, Stephan Weber, Luca Lo Presti, Oliver Schmeer, Gianluca Muggli, Maximilian Graf, Livio Mürner. – Verwarnungen: 80. Valentin Bagavac, 85. Mert Kahveci.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Baar 1 - SC Steinhausen 1:0, FC Küssnacht a/R 1 - FC Muotathal 4:2, Zug 94 II - FC Meggen 2:1, ESC Erstfeld - FC Sursee 7:1

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 3 Spiele/9 Punkte (12:2). 2. FC Baar 1 3/7 (9:6), 3. FC Küssnacht a/R 1 3/6 (11:9), 4. Zug 94 II 3/6 (4:3), 5. FC Sursee 3/6 (7:8), 6. SC Schwyz 2/4 (6:3), 7. FC Ibach II 2/4 (3:2), 8. FC Muotathal 3/3 (5:7), 9. FC Hünenberg I 2/1 (1:2), 10. SC Cham IV 2/0 (1:7), 11. FC Meggen 3/0 (3:8), 12. SC Steinhausen 3/0 (3:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 21:21 Uhr.