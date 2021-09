4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Aegeri gegen Brunnen – Brunnen verliert nach drei Siegen Aegeri setzt seine Siegesserie auch gegen Brunnen fort. Das 4:2 zuhause am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge( in fünf Spielen). 24.09.2021, 23.41 Uhr

Das Skore eröffnete Michele Meier in der 24. Minute. Er traf für Aegeri zum 1:0. Aegeri baute die Führung in der 39. Minute (Ricardo Ferreira) weiter aus (2:0). Din Lekic sorgte in der 56. Minute für Brunnen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 62. Minute, als Medrian Toski für Brunnen traf. In der 79. Minute war es an Ramon Nussbaumer, Aegeri 3:2 in Führung zu bringen. In der 87. Minute sorgte Dave Boog für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Aegeri.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Aegeri den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Dank dem Sieg führt Aegeri neu die Tabelle an. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 13 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Aegeri ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Aegeri geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Cham III (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (20.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Brunnen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 4. Brunnen hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Brunnen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schattdorf. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Aegeri 2 - FC Brunnen 4:2 (2:0) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 24. Michele Meier 1:0. 39. Ricardo Ferreira 2:0. 56. Din Lekic 2:1. 62. Medrian Toski 2:2. 79. Ramon Nussbaumer 3:2. 87. Dave Boog 4:2. – Aegeri: Daniel Arnold, Mario Meisinger, Lennart van Kuijk, Mihailo Bukvic, Philipp Moser, Ricardo Ferreira, Patrick Elsener, Michele Meier, Brian Iten, Fabian Riedmann, Dave Boog. – Brunnen: Juri Schelbert, Leon Meffert, Marc Schumacher, Dave Steiner, Raffael Spezia, Din Lekic, Gaétan Stieger, Aron Camenzind, Ben Bühler, Luka Pecar, Medrian Toski. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Aegeri 2 5 Spiele/13 Punkte (14:7). 2. SC Steinhausen 4/10 (13:3), 3. FC Schattdorf 4/9 (10:2), 4. FC Brunnen 5/9 (12:10), 5. FC Rotkreuz II 4/7 (9:10), 6. SC Cham III 4/6 (10:13), 7. SC Menzingen 4/4 (5:7), 8. Weggiser SC 4/3 (7:8), 9. FC Walchwil 4/0 (3:16), 10. SC Goldau III 4/0 (4:11).

