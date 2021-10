Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Alpnach gegen Gunzwil Alpnach reiht Sieg an Sieg: Gegen Gunzwil hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:0 01.10.2021, 23.27 Uhr

(chm)

In der 23. Minute schoss Carmen Rauser Alpnach mittels Elfmeter in Führung (1:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Souhir El Bellaj in der 68. Minute. Sie traf zum 2:0 für Alpnach.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Alpnach spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 17 geschossenen Toren Rang 2.

Der Sieg bedeutet für Alpnach die Tabellenführung. Das Team hat nach sechs Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Für Alpnach ist es der dritte Sieg in Serie.

Alpnach spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hünenberg (Rang 8). Die Partie findet am 17. Oktober statt (16.30 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Gunzwil taucht nach der Niederlage unter den Strich. Das Team liegt mit null Punkten auf Rang 10. Es verliert einen Platz. Gunzwil hat bisher nur verloren, nämlich fünfmal.

Gunzwil trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf SC Schwyz II (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 10. Oktober statt (13.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: FC Gunzwil - SG Obwalden 0:2 (0:1) - Linden, Gunzwil – Tore: 23. Carmen Rauser (Penalty) 0:1.68. Souhir El Bellaj 0:2. – Gunzwil: Michelle Ziswiler, Nina Leupi, Jenni Ackermann, Livia Bättig, Sarina Jurt, Lara Zimmermann, Manuela Ruoss, Linda Galliker, Lia Valentina Hildebrand, Silvana Steiger, Carla Wildisen. – Alpnach: Stefanie Durrer, Myrta Bucher, Christina Gasser, Ylaria Imboden, Seraina Lussi, Anninja Durrer Müller, Flavia Lussi, Michaela Graf, Paula Jung, Jessica Bucher, Carmen Rauser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. SG Obwalden 6 Spiele/15 Punkte (17:5). 2. FC Sursee 4/12 (10:2), 3. TEAM Menzingen / Aegeri 4/10 (13:7), 4. Team Uri Frauen II 4/7 (6:4), 5. FC Ascona 3/6 (4:3), 6. FC Baar 2 4/6 (7:9), 7. SC Cham 4/4 (7:9), 8. FC Hünenberg 4/1 (5:11), 9. SC Schwyz II 4/0 (2:12), 10. FC Gunzwil 5/0 (6:15).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

