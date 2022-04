Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Alpnach gegen Schattdorf Alpnach reiht Sieg an Sieg: Gegen Schattdorf hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2 10.04.2022, 21.24 Uhr

(chm)

Schattdorf ging zunächst in Führung, als Shanice Toggenburger in der 3. Minute traf. Dann glich aber Jessica Bucher (20.) für Alpnach aus. Anninja Durrer Müller in der 28. Minute und Anninja Durrer Müller in der 46. Minute brachten Alpnach sodann 3:1 in Führung. Per Penalty traf Lea Deplazes in der 88. Minute für Schattdorf zum Anschlusstreffer (2:3)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Alpnach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zehn Spielen hat Alpnach durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Alpnach: Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 2. Alpnach hat bisher achtmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Alpnach geht es zuhause gegen FC Baar 2 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 20. April statt (20.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Für Schattdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 7. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schattdorf trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Schwyz II (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: Team Uri Frauen II - SG Obwalden 2:3 (1:2) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 3. Shanice Toggenburger 1:0. 20. Jessica Bucher 1:1. 28. Anninja Durrer Müller 1:2. 46. Anninja Durrer Müller 1:3. 88. Lea Deplazes (Penalty) 2:3. – Schattdorf: Selin Baumann, Alexandra Meier, Lea Deplazes, Gina Walker, Natascha Betschart, Adriana Fedier, Géraldine Fedier, Alisha Perren, Alina Bissig, Shanice Toggenburger, Julie Gisler. – Alpnach: Stefanie Durrer, Christina Gasser, Myrta Bucher, Laura Arnold, Seraina Lussi, Jessica Bucher, Flavia Lussi, Sarah Wyss, Paula Jung, Anninja Durrer Müller, Deborah Spichtig. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

