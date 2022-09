4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Brunnen gegen Menzingen Brunnen setzt seine Siegesserie auch gegen Menzingen fort. Das 3:1 auswärts am Donnerstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 22.09.2022, 23.24 Uhr

(chm)

In der 1. Minute hiess es nach einem Eigentor von Marc Staub 1:0 für Brunnen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Brunnen stellte Dave Steiner in Minute 7 her. Vier Minuten dauerte es, ehe Dave Steiner erneut erfolgreich war. Er traf in der 11. Minute zum 3:0 für Brunnen. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Arno Wigger in der 39. Minute für Menzingen auf 1:3.

Gelbe Karten gab es bei Brunnen für Luka Pecar (61.) und Ajdin Kucukovic (77.). Bei Menzingen erhielten Yannick Nussbaumer (77.) und Marc Staub (90.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.8 Toren pro Spiel ist Brunnen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bringt Brunnen an die Spitze Das Team hat nach fünf Spielen zwölf Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Brunnen hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Brunnen bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team SC Steinhausen. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Nach der Niederlage büsst Menzingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Menzingen hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Menzingen verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Menzingen wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Meggen, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: SC Menzingen - FC Brunnen a 1:3 (1:3) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 1. Eigentor (Marc Staub) 0:1.7. Dave Steiner 0:2. 11. Dave Steiner 0:3. 39. Arno Wigger 1:3. – Menzingen: Olivier Barmet, Rico Staub, Robin Suter, Marc Staub, Dennis Ottiger, Sandro Müller, Tim Benz, Laurin Meyer, Arno Wigger, Kerim Gülec, Sebastian Koukoui. – Brunnen: David Camenzind, Michael Camenzind, Leandro Perinetti, Marc Schumacher, Raffael Spezia, Niculin Schorno, Ben Bühler, Florian Inderbitzin, Dominik Mühlebach, Luka Pecar, Dave Steiner. – Verwarnungen: 61. Luka Pecar, 77. Yannick Nussbaumer, 77. Ajdin Kucukovic, 90. Marc Staub.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.09.2022 23:21 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.