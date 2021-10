2. Liga Erneuter Sieg für Cham gegen Emmen Cham setzt seine Siegesserie auch gegen Emmen fort. Das 4:1 auswärts am Freitag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie( in acht Spielen). 02.10.2021, 14.18 Uhr

(chm)

Thimo Laisa eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Cham das 1:0 markierte. In der 22. Minute baute Jan Gehrig den Vorsprung für Cham auf zwei Tore aus (2:0). Cham erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Thimo Laisa weiter auf 3:0.

Cham erhöhte in der 77. Minute seine Führung durch Andri Good weiter auf 4:0. Den Schlussstand stellte Florant Veseli in der 79. Minute her, als er für Emmen auf 1:4 verkürzte.

Bei Emmen sah Yanick Bäuerle (12.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Florant Veseli (37.), Marco Baumgartner (42.) und Manuel Meier (71.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Cham, Reto Scherer (27.) kassierte sie.

Cham weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 24 Tore erzielte.

Mit dem Sieg hält Cham seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 21 Punkten. Für Cham ist es der siebte Sieg in Serie.

Cham spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Obergeissenstein (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (14.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Emmen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 4. Emmen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Emmen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Willisau (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (14.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: SC Emmen - SC Cham II 1:4 (0:3) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 16. Thimo Laisa 0:1. 22. Jan Gehrig 0:2. 36. Thimo Laisa 0:3. 77. Andri Good 0:4. 79. Florant Veseli 1:4. – Emmen: Yanick Bäuerle, Marc Koch, Claudio Vogel, Ekber Hadzic, Marco Baumgartner, Stefan Silva Borges, Rinor Gashi, Nicholas Walker, Silvio König, Florant Veseli, Roman Greter. – Cham: Fabian Meier, Julian Wüest, Jan Gehrig, Ulrich Sturzenegger, Kris Lüthi, Abdurani Morceli, Rafael Muff, Luca Küttel, Thimo Laisa, Reto Scherer, Iven Cornacchini. – Verwarnungen: 27. Reto Scherer, 37. Florant Veseli, 42. Marco Baumgartner, 71. Manuel Meier – Ausschluss: 12. Yanick Bäuerle.

Tabelle: 1. SC Cham II 8 Spiele/21 Punkte (24:10). 2. FC Sempach 7/15 (19:10), 3. Luzerner SC 7/14 (17:13), 4. SC Emmen 8/13 (16:13), 5. FC Sins 7/12 (12:11), 6. FC Hochdorf 7/11 (17:14), 7. FC Willisau 7/9 (8:11), 8. FC Rothenburg 7/9 (9:10), 9. FC Littau 7/9 (14:13), 10. SC Obergeissenstein 7/8 (8:13), 11. FC Aegeri 7/7 (10:17), 12. FC Altdorf 7/7 (11:15), 13. FC Sarnen 7/4 (9:15), 14. FC Stans 7/3 (7:16).

