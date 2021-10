4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Goldau gegen Baar Goldau reiht Sieg an Sieg: Gegen Baar hat das Team am Sonntag bereits den sechsten Sieg in Folge( in sieben Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 4:0 11.10.2021, 21.16 Uhr

Sandro Lafferma schoss Goldau in der 17. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Goldau stellte Lukas Horath in Minute 31 her. Goldau erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Besard Ademi weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sandro Lafferma in der 53. Minute, als er für Goldau zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marko Marusic von Baar erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Goldau hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.3 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Goldau rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach sieben Spielen 19 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Goldau ist es der sechste Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Goldau in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Hünenberg III zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Nach der Niederlage büsst Baar einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 5. Baar hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Baar auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Südstern a (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: FC Baar 2 - SC Goldau II 0:4 (0:3) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 17. Sandro Lafferma 0:1. 31. Lukas Horath 0:2. 34. Besard Ademi 0:3. 53. Sandro Lafferma 0:4. – Baar: Nicolas Arias, Aitor Gonzalez Gomez Gomez, Koray Kirver, Marco Fernandes Martins, Ramon Grüter, Nicos Nicolaides, Micha Meier, Endrit Morina, Robin Friedli, Fatelind Isufi, Alessandro Manuel Valadares. – Goldau: Damian Bürgi, Nico Walker, Neron Nasufi, Luan Krasniqi, Cyril Zweifel, Besard Ademi, Sandro Lafferma, Mehmet Yuka, Jonuz Reci, Endrit Metaj, Lukas Horath. – Verwarnungen: 77. Marko Marusic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Küssnacht a/R Team Rigi - FC Südstern a 0:9, FC Baar 2 - SC Goldau II 0:4, FC Sins - Zug 94 III 1:3, FC Hünenberg III - FC Dietwil 1:1, SK Root - FC Perlen-Buchrain 1:3

Tabelle: 1. SC Goldau II 7 Spiele/19 Punkte (30:6). 2. FC Dietwil 7/19 (20:4), 3. FC Hünenberg III 6/13 (21:13), 4. FC Südstern a 7/12 (23:23), 5. FC Baar 2 7/10 (19:17), 6. Zug 94 III 7/10 (19:14), 7. FC Perlen-Buchrain 7/7 (10:16), 8. FC Sins 7/4 (7:14), 9. FC Küssnacht a/R Team Rigi 7/4 (10:27), 10. SK Root 6/0 (3:28).

