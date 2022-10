2. Liga Erneuter Sieg für Goldau gegen Hochdorf – Siegesserie von Hochdorf gebrochen Goldau setzt seine Siegesserie auch gegen Hochdorf fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 16.10.2022, 02.13 Uhr

(chm)

Hochdorf ging zunächst in der 5. Minute in Führung, als Marcell Wicki zum 1:0 traf. Nur vier Minuten später schaffte Julet Ademi aber den Ausgleich für Goldau. Das Tor von Zeno Huser in der 25. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Goldau. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Konrad Huser in der 64. Minute. Er traf zum 3:1 für Goldau.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hochdorf erhielten Roman Feer (65.) und Robin Renggli (93.) eine gelbe Karte. Goldau behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Goldau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 23 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Goldau unverändert. 24 Punkte bedeuten Rang 2. Für Goldau ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Goldau auswärts gegen das erstplatzierte Team FC Willisau zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Für Hochdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 7. Nach drei Siegen in Serie verliert Hochdorf erstmals wieder.

Auf Hochdorf wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das achtplatzierte Team FC Entlebuch, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (16.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: SC Goldau - FC Hochdorf 3:1 (2:1) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 5. Marcell Wicki 0:1. 9. Julet Ademi 1:1. 25. Zeno Huser 2:1. 64. Konrad Huser 3:1. – Goldau: Marco Steinegger, Besard Ademi, Philipp Ulrich, Luca Sommaruga, Dario Schelbert, Konrad Huser, Julet Ademi, Simon Schmid, Jozef Simoni, Arnel Mehicic, Zeno Huser. – Hochdorf: Roman Feer, Christian Hofmann, Brian Közle, Roger Haldi, Sandro Frischkopf, Raphael Wildisen, Massimo Coletti, Albert Rudaj, Timon Bieri, Marcell Wicki, Livio Lombardo. – Verwarnungen: 65. Roman Feer, 93. Robin Renggli.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 02:10 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.