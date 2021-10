4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Goldau gegen Küssnacht a/R – Roman Truttmann mit Siegtor Goldau setzt seine Siegesserie auch gegen Küssnacht a/R fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie( in sechs Spielen). 03.10.2021, 16.17 Uhr

(chm)

Goldau geriet zunächst in Rückstand, als Paul Qupi in der 17. Minute Küssnacht a/R 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von drei Minuten brachten aber für Goldau die Wende. Zuerst erzielte Luan Krasniqi (76.) den Ausgleich. Roman Truttmann schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Goldau.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Küssnacht a/R erhielten Angelo Marty (42.) und Nedeljko Dubravac (72.) eine gelbe Karte. Goldau behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Goldau: Durchschnittlich trifft die Offensive 4.3 Mal pro Partie.

Goldau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Für Goldau ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Goldau geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Baar 2 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 10. Oktober statt (13.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Nach der Niederlage büsst Küssnacht a/R zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 9. Küssnacht a/R hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Küssnacht a/R geht es daheim gegen FC Südstern a (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 10. Oktober statt (12.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: SC Goldau II - FC Küssnacht a/R Team Rigi 2:1 (0:1) - Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau – Tore: 17. Paul Qupi 0:1. 76. Luan Krasniqi 1:1. 79. Roman Truttmann 2:1. – Goldau: Damian Bürgi, Alexander Fach, Luan Krasniqi, Lorenc Nikollaj, Cyril Zweifel, Besard Ademi, Lukas Horath, Mehmet Yuka, Nico Walker, Jonuz Reci, Endrit Metaj. – Küssnacht a/R: Adis Kahrimanovic, Samuel Langenegger, Bone Matijevic, Simon Ulrich, Francesco Chilla, Biniam Tesfagergish, Artir Januzi, Andrea Petruccelli, Nando Nichele, Paul Qupi, Angelo Marty. – Verwarnungen: 42. Angelo Marty, 72. Nedeljko Dubravac.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Südstern a - SK Root 6:0, FC Dietwil - FC Baar 2 1:0, Zug 94 III - FC Hünenberg III 2:3, FC Perlen-Buchrain - FC Sins 0:0, SC Goldau II - FC Küssnacht a/R Team Rigi 2:1

Tabelle: 1. FC Dietwil 6 Spiele/18 Punkte (19:3). 2. SC Goldau II 6/16 (26:6), 3. FC Hünenberg III 5/12 (20:12), 4. FC Baar 2 6/10 (19:13), 5. FC Südstern a 6/9 (14:23), 6. Zug 94 III 6/7 (16:13), 7. FC Perlen-Buchrain 6/4 (7:15), 8. FC Sins 6/4 (6:11), 9. FC Küssnacht a/R Team Rigi 6/4 (10:18), 10. SK Root 5/0 (2:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 16:15 Uhr.