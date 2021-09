3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Gunzwil gegen Hergiswil Gunzwil setzt seine Siegesserie auch gegen Hergiswil fort. Das 3:1 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 03.09.2021, 23.22 Uhr

(chm)

Gunzwil ging in der 4. Spielminute durch Philippe Kronenberg in Führung, ehe Hergiswil in der 8. Minute (Sven Tribelhorn) der Ausgleich gelang. Das Tor von Patrick Oehen in der 48. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Gunzwil. In der 70. Minute sorgte Thimo Fleischli für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Gunzwil.

Gelbe Karten gab es bei Hergiswil für Christian Bakombi (10.), Dion Schmid (20.) und Marcelo Augusto Nabil dos Anjos (44.). Bei Gunzwil erhielten Thimo Fleischli (19.) und Daniele Carriero (72.) eine gelbe Karte.

Unverändert liegt Gunzwil auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Gunzwil hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Als nächstes tritt Gunzwil zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Malters zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 13. September statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

In der Tabelle verliert Hergiswil Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Hergiswil hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Hergiswil geht es daheim gegen FC Kickers Luzern (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 11. September statt (19.30 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Telegramm: FC Hergiswil II - FC Gunzwil 1:3 (1:1) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 4. Philippe Kronenberg 0:1. 8. Sven Tribelhorn 1:1. 48. Patrick Oehen 1:2. 70. Thimo Fleischli 1:3. – Hergiswil: Philipp Kaufmann, Simon Mayr, Patrick Kaiser, Christian Bakombi, Jonah Kasper, Dion Schmid, Patrick Adriano Tiepo, Sven Tribelhorn, Navid Zelger, Gerson Michael Rosario de Lima Sousa, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos. – Gunzwil: Moses König, Iwan Rogger, Philippe Kronenberg, André Furrer, Luca Roth, Thimo Fleischli, Raffael Furrer, Till Fleischli, Benjamin Isler, Samy Muhammad Brhan, Bruno Rafael Machado Mendes. – Verwarnungen: 10. Christian Bakombi, 19. Thimo Fleischli, 20. Dion Schmid, 44. Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, 72. Daniele Carriero.

Tabelle: 1. FC Gunzwil 3 Spiele/9 Punkte (7:3). 2. FC Horw 2/6 (12:0), 3. FC Malters 2/6 (6:1), 4. FC Kickers Luzern 2/6 (4:1), 5. FC Hitzkirch 2/3 (2:2), 6. FC Adligenswil 2/3 (6:7), 7. FC Ebikon I 2/3 (4:2), 8. FC Hergiswil II 3/3 (4:6), 9. SC Kriens U23 2/0 (0:6), 10. SC Buochs 2/0 (1:11), 11. Olympique Lucerne 2/0 (3:5), 12. SK Root 2/0 (3:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2021 23:19 Uhr.