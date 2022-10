4. Liga, Gruppe 5 Erneuter Sieg für Knutwil gegen Buttisholz Knutwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Buttisholz hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:3 24.10.2022, 15.20 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Philipp Rohrer, der in der 13. Minute für Knutwil zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 16, als Gian Brunner für Buttisholz erfolgreich war. Mathias Kurmann traf in der 55. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Knutwil.

Zum Ausgleich für Buttisholz traf Marco Delacher in der 70. Minute. Severin Wüest erzielte in der 77. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Knutwil. Mit seinem Tor in der 90. Minute brachte Mathias Kurmann Knutwil mit zwei Treffern 4:2 in Führung. In der Schlussphase kam Buttisholz noch auf 3:4 heran. Adrian Grüter war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Buttisholz für Yusuf Muse Hassan (60.) und Dominik Jetishi (69.). Für Knutwil gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Knutwil zu den Besten: Die total 7 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.8 Toren pro Match (Rang 1).

Die Abwehr von Buttisholz kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 27 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Knutwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 24 Punkte bedeuten Rang 2. Für Knutwil ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Knutwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Buttisholz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 8. Für Buttisholz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Buttisholz ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Buttisholz - FC Knutwil 3:4 (1:1) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 13. Philipp Rohrer 0:1. 16. Gian Brunner 1:1. 55. Mathias Kurmann 1:2. 70. Marco Delacher 2:2. 77. Severin Wüest 2:3. 90. Mathias Kurmann 2:4. 92. Adrian Grüter 3:4. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Timon Kaufmann, Christian Betschart, Léon Ziswiler, Gian Brunner, Dominik Jetishi, Nils Brunner, Manuel Grüter, Marco Delacher, Yusuf Muse Hassan, Nicolas Bremgartner. – Knutwil: Patrick Meyer, Dominik Meier, Manuel Schärli, Philipp Rohrer, Camille Kuster, Samuel Burkard, Yannick Fortiguerra, Dominik Weidkuhn, Yuri Spiess, Severin Wüest, Dominik Vonesch. – Verwarnungen: 60. Yusuf Muse Hassan, 69. Dominik Jetishi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:22 Uhr.

