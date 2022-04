3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Kriens gegen Root Kriens setzt seine Siegesserie auch gegen Root fort. Das 2:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 10.04.2022, 20.17 Uhr

Alle Tore fielen bereits in der Startphase: In der 8. Minute war es an Stefan Petkovic, Kriens 1:0 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 20. Minute, als Mac Filirel Pouomo die Führung für Kriens auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kriens, Marc Unternährer (60.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Root erhielt: Michael Wigger (74.)

In der Defensive hat Kriens in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 28 erzielten Toren Rang 3.

Die Tabellensituation bleibt für Kriens unverändert. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Kriens hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kriens spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hitzkirch (Rang 9). Diese Begegnung findet am 24. April statt (16.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Root hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 8. Root hat bisher fünfmal gewonnen und achtmal verloren.

Für Root geht es daheim gegen FC Ebikon I (Platz 5) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: SC Kriens - SK Root 2:0 (2:0) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 8. Stefan Petkovic 1:0. 20. Mac Filirel Pouomo 2:0. – Kriens: Joel Russo, Adilson Ngina, Ngumba Mwakassa, Luis Velaj, Mac Filirel Pouomo, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Jannik Nikaj, Veldin Subasic, Luka Ignjatovic, Noah Gabriel, Stefan Petkovic. – Root: David Meier, Stefan Theiler, Patrik Wymann, Mladen Milojicic, Adriano Confortola, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Robin Krummenacher, Pascal Christen, Ben Meierhans, Nico Bühler, Franco Ineichen. – Verwarnungen: 60. Marc Unternährer, 74. Michael Wigger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

