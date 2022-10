3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Küssnacht a/R gegen Kickers Küssnacht a/R setzt seine Siegesserie auch gegen Kickers fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie( in acht Spielen). 08.10.2022, 22.35 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Kevin Schilliger für Küssnacht a/R. In der 30. Minute traf er zum 1:0. Antonio Linares Jimenez sorgte in der 62. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Küssnacht a/R. Wessley Joao De Jesus Tiburcio sorgte in der 67. Minute für Kickers für den Anschlusstreffer zum 1:2. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als James Gügler die Führung für Küssnacht a/R auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Küssnacht a/R sah Lars Zimmermann (37.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Antonio Linares Jimenez (68.) und Jonas Wagner (70.). Gelbe Karten gab es bei Kickers für Mithulan Rasakumar (44.), Joao Ricardo Presas Abreu (54.) und Jan Fischer (61.).

Dass Küssnacht a/R viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen acht Spielen hat Küssnacht a/R durchschnittlich 3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Küssnacht a/R behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 21 Punkten. Küssnacht a/R hat bisher siebenmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Küssnacht a/R daheim gegen das zweitplatzierte Team FC Malters zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Kickers hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kickers geht es auswärts gegen FC Ebikon I (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 18. Oktober statt (20.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Küssnacht a/R 1 1:3 (0:1) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 30. Kevin Schilliger 0:1. 62. Antonio Linares Jimenez 0:2. 67. Wessley Joao De Jesus Tiburcio 1:2. 93. James Gügler 1:3. – Kickers: Martin Grüter, León Häselbarth, Joao Ricardo Presas Abreu, Jan Fischer, Julian Stumpf, Gazmend Rama, Sven Gehrig, Fabrizio Giuliano, Mithulan Rasakumar, Wessley Joao De Jesus Tiburcio, Ibrahima Condé. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Nik Stuber, Kevin Schilliger, Lars Zimmermann, Sebastian Tschupp, Janis Müller, Nicola Landolt, Elias Ulrich, Joel Lieb, Michael Stadler, Antonio Linares Jimenez. – Verwarnungen: 44. Mithulan Rasakumar, 54. Joao Ricardo Presas Abreu, 61. Jan Fischer, 68. Antonio Linares Jimenez, 70. Jonas Wagner – Ausschluss: 37. Lars Zimmermann.

