3. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Ruswil gegen Wolhusen – Heinrich Meier als Matchwinner Ruswil reiht Sieg an Sieg: Gegen Wolhusen hat das Team am Freitag bereits den siebten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2 30.04.2022, 00.14 Uhr

Ruswil holte gegen Wolhusen zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das erste Tor der Partie fiel für Wolhusen: Levin Studer brachte seine Mannschaft in der 47. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Leandro Tiago Nunes Coelho durch seinen Treffer für Ruswil in der 67. Minute her. Alain Brunner erzielte in der 70. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Wolhusen.

Ruswil glich in der 73. Minute durch Leandro Tiago Nunes Coelho aus. In der 75. Minute schoss Heinrich Meier Ruswil mittels Elfmeter in Führung (3:2).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Wolhusen gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Ruswil für David Simon (45.), Leandro Tiago Nunes Coelho (59.) und Matthias Bühlmann (72.).

Dass Ruswil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 18 Spielen hat Ruswil durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Ruswil die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 43 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Ruswil hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Ruswil auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Grosswangen-Ettiswil. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (13.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Für Wolhusen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Wolhusen erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Wolhusen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Buttisholz. Das Spiel findet am Mittwoch (4. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: FC Ruswil - FC Wolhusen 3:2 (0:1) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 47. Levin Studer 0:1. 67. Leandro Tiago Nunes Coelho 1:1. 70. Alain Brunner 1:2. 73. Leandro Tiago Nunes Coelho 2:2. 75. Heinrich Meier (Penalty) 3:2. – Ruswil: Fabian Schärli, Livio Spaar, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Simon Schäfer, Basil Ming, Pascal Lang, Heinrich Meier, Leandro Tiago Nunes Coelho, David Simon, Enrico Albisser. – Wolhusen: David Wicki, Cyrill Marbacher, Valerian Duhanaj, Endrit Tarashaj, Adrian Brunner, Jonas Wicki, Levin Studer, Raphael Scheuber, Pashk Berisha, Daniel Brunner, Angelo Zimmermann. – Verwarnungen: 45. David Simon, 59. Leandro Tiago Nunes Coelho, 72. Matthias Bühlmann, 75. Endrit Tarashaj, 81. Adrian Brunner, 86. Michael Stöckli, 89. Alain Brunner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

