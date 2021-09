4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Schattdorf gegen Menzingen Schattdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Menzingen fort. Das 3:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 06.09.2021, 21.29 Uhr

(chm)

In der 31. Minute gelang Simon Muoser der Führungstreffer zum 1:0 für Schattdorf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schattdorf stellte Patrick Gamma in Minute 56 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Robin Lindauer, der in der 87. Minute die Führung für Schattdorf auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Menzingen erhielten Charothorn Kiatprasert (50.) und Sandro Müller (87.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schattdorf, Pascal Schuler (66.) kassierte sie.

Unverändert liegt Schattdorf auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Schattdorf hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Schattdorf bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Aegeri 2. Das Spiel findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

In der Tabelle verliert Menzingen Plätze und zwar von Rang 4 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Menzingen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Menzingen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Steinhausen. Die Partie findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: SC Menzingen - FC Schattdorf 0:3 (0:1) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 31. Simon Muoser 0:1. 56. Patrick Gamma 0:2. 87. Robin Lindauer 0:3. – Menzingen: Olivier Barmet, Andreas Zürcher, Robin Suter, Charothorn Kiatprasert, Nicolas Kälin, Laurin Meyer, Ramin Alizadeh, Tim Benz, Dennis Ottiger, Ramon Meyer, Fabio Eggenberg. – Schattdorf: Fabio Moser, Alessio Montaquila, Tim Häfliger, Joel Baumann, Pascal Schuler, Loris Gerig, Christian Gisler, Simon Wipfli, Robin Lindauer, Patrick Gamma, Simon Muoser. – Verwarnungen: 50. Charothorn Kiatprasert, 66. Pascal Schuler, 87. Sandro Müller.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Walchwil 5:0, SC Goldau III - FC Aegeri 2 1:4, SC Menzingen - FC Schattdorf 0:3, FC Rotkreuz II - SC Cham III 3:2, Weggiser SC - FC Brunnen 1:2

Tabelle: 1. FC Schattdorf 3 Spiele/9 Punkte (9:0). 2. SC Steinhausen 3/9 (13:3), 3. FC Aegeri 2 3/7 (8:4), 4. FC Brunnen 3/6 (7:4), 5. FC Rotkreuz II 3/4 (5:7), 6. SC Menzingen 3/3 (5:7), 7. Weggiser SC 3/3 (5:5), 8. SC Cham III 3/3 (7:11), 9. FC Walchwil 3/0 (0:12), 10. SC Goldau III 3/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 21:27 Uhr.