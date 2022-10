3. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Zell gegen Reiden Reiden lag gegen Zell deutlich vorne, nämlich 2:0 (29. Minute) - und verlor dennoch. Zell feiert einen 4:2-Auswärtssieg. 09.10.2022, 23.25 Uhr

Das Skore eröffnete Linus Glanzmann in der 17. Minute. Er traf für Reiden zum 1:0. Per Penalty erhöhte Mark Dedaj in der 29. Minute zum 2:0 für Reiden. Zell kam in der 37. Minute auf ein Tor heran, als Roderic Bucher per Elfmeter zum 1:2 traf.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 50. Minute, als Flavio Peter für Zell traf. Das Tor von Lionel Bangerter in der 80. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Zell. Lionel Bangerter erzielte nur fünf Minuten später auch das 4:2 für Zell.

Gelbe Karten gab es bei Zell für Pascal Gerber (28.) und Roderic Bucher (34.). Gelbe Karten gab es bei Reiden für Linus Glanzmann (59.) und Lorenzo Dantas Cardoso (78.).

In seiner Gruppe hat Zell den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.1 Mal pro Partie.

Reiden lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Zell. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Zell bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Zell hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zell spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Escholzmatt-Marbach (Rang 12). Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Für Reiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 5. Reiden hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Reiden wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das viertplatzierte Team FC Ruswil, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: SC Reiden - FC Zell 2:4 (2:1) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 17. Linus Glanzmann 1:0. 29. Mark Dedaj (Penalty) 2:0.37. Roderic Bucher (Penalty) 2:1.50. Flavio Peter 2:2. 80. Lionel Bangerter 2:3. 85. Lionel Bangerter 2:4. – Reiden: Severin Steiner, Kristjan Jetishi, Benjamin Koch, Sebastian Dettwiler, Kevin Schmid, Endrit Rexhepi, Lorenzo Dantas Cardoso, Domenico Gervasio, Linus Glanzmann, Valon Nuhiji, Mark Dedaj. – Zell: Pascal Gerber, Levin Kurmann, Timon Bucher, Santiago Lopez Garcia, Nino Birrer, Luca Herzig, Lionel Bangerter, Fabian Knupp, Kevin Bürli, Severin Häfliger, Flavio Peter. – Verwarnungen: 28. Pascal Gerber, 34. Roderic Bucher, 59. Linus Glanzmann, 78. Lorenzo Dantas Cardoso.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

